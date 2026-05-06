Ποιοι «θάβουν» τον Akyla και ποιοι τον απογειώνουν

Λίγες μέρες μας χωρίζουν από τον Α’ ημιτελικό όπου ο Akylas με το «Ferto» θα βάλει τα δυνατά του στη σκηνή της Eurovision για να στείλει την Ελλάδα στον τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου!

Όλα όμως ξεκινούν την Τρίτη 12 Μαΐου με τον Α’ ημιτελικό, όπου η καρδιά της χώρας θα χτυπά στη Βιέννη, σε μια βραδιά που την έχουμε σιγουράκι, καθώς τα γραφεία στοιχημάτων, σύμφωνα με το eurovisionworld, μας δίνουν άνετη πρόκριση στον τελικό όπου και θα τερματίσουμε 2οι μετά την Φινλανδία! Καλά όλα αυτά και θετικά, όμως ποιοι μας αγαπούν περισσότερο, το κοινό ή οι κριτικές επιτροπές;

Στον πάτο

Για ακόμη μία χρονιά οι κριτικές επιτροπές χαντακώνουν την Ελλάδα, αφού σύμφωνα με τα στοιχήματα, τη ρίχνουν στην 6η θέση με μόλις 3% πιθανότητες να βγούμε πρώτοι στη συγκεκριμένη ψηφοφορία.

Στο Νο1 οι επιτροπές δίνουν την Αυστραλία με την Delta Goodrem που ερμηνεύει το «Eclipse» να έχει 26% πιθανότητες για νίκη. Ακολουθεί η Γαλλία με τη Monroe και το «Regarde» με 19% πιθανότητες και στην 3η θέση βρίσκεται το απόλυτο φαβορί, η Φινλανδία με τους Linda Lampenius & Pete Parkkonen και το «Liekinheitin» να έχουν 15% πιθανότητες για πρωτιά στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ανατροπή με το televoting

Οι τηλεθεατές έχουν μια εντελώς διαφορετική αντίληψη για το πώς θα ψηφίσουν για νικητή. Στην κατηγορία του televoting λοιπόν, τα γραφεία στοιχημάτων προβλέπουν νίκη του Ισραήλ! Το τραγούδι «Michelle» του Noam Bettan εμφανίζει 26% πιθανότητες για να βρεθεί στο Νο1.

Ακολουθεί το «Ferto» του Akyla με 18% για πρωτιά στις ψήφους του κοινού και στην 3η θέση συναντάμε τη Φινλανδία με τους Linda Lampenius & Pete Parkkonen να ερμηνεύουν το απόλυτο φετινό φαβορί «Liekinheitin» και να συγκεντρώνουν 17% πιθανότητες.

Πρώτοι στα Βαλκάνια

Πάντως σε τοπικό επίπεδο, στην περιοχή των Βαλκανίων δηλαδή, η Ελλάδα με το «Ferto» τερματίζει πρώτη στα στοιχήματα με 63% πιθανότητες για νίκη. Ακολουθεί η Ρουμανία με την Alexandra Căpitănescu και το τραγούδι «Choke Me» με 23% πιθανότητες για τη νίκη, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με την Dara και το τραγούδι «Bangaranga» που όμως συγκεντρώνει μόλις 6% να πάρει το έπαθλο στη Σόφια!

Όσο πλησιάζουν οι μέρες για τα τρία σόου, τόσο η… παράνοια θα αυξάνεται! Μην εκπλαγείτε όμως εάν η τελική κατάταξη δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα έχουν κατά καιρούς βγει από τα γραφεία στοιχημάτων…