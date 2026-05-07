Έβελυν Ασουάντ - Βασίλης Μαυρογεωργίου: Ο έρωτας την εποχή των apps και τα blind dates

Η Έβελυν Ασουάντ που πρωταγωνιστεί στο «Astoria» που ανεβαίνει στο θέατρο Παλλάς και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου που σκηνοθέτησε την παράσταση ήταν καλεσμένοι της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα αργά» του Action 24 και μίλησαν για τον έρωτα και πώς αυτός λειτουργεί στις μέρες μας. «Δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς», είπε αρχικά ο Μαυρογεωργίου.

«Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ από την εικόνα»

Η Έβελυν Ασουάντ αποκάλυψε πως της είναι πολύ δύσκολο να ερωτευτεί κάποιον μόνο και μόνο από την εικόνα του! «Δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν μια φωτογραφία, χωρίς να γνωρίζω έναν άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα. Δεν έχω ερωτευτεί ποτέ έτσι. Συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλον να μιλάει για να αντιληφθώ. Δεν είναι αδύνατο να συμβαίνει, απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός».

«Ήταν σαν να σε απορρίπτει ο κόσμος όλος»

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου μοιράστηκε επίσης ένα άβολο double date που του συνέβη στα εφηβικά του χρόνια. «Με τον Χρυσόστομο ήμασταν διπλανοί στο θρανίο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου, με κοπέλα, ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια. Ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού, στο γυμνάσιο, νομίζω κιόλας. Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την αρνητική ενέργεια τη βίωνες εις διπλούν. Ήταν σαν να σε απορρίπτει ο κόσμος όλος!»