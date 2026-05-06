Μπέσσυ Αργυράκη: «Ο γιος μου μού είχε πει πως αν ήθελα καριέρα να μην έκανα οικογένεια»

Για τη μεγάλη της αγάπη στο τραγούδι, αλλά και τα αυστηρά λόγια που άκουσε από τον γιο της μίλησε η Μπέσσυ Αργυράκη στο vidcast του Παντελή Τουτουντζή «Makeup stories». «Για μένα είναι συγκίνηση αυτό που κάνω. Κι όταν τραγουδάω κανείς δεν ξέρει πόσο δίνω την ψυχή μου! Τη μοιράζομαι τόσο πολύ με τον κόσμο που αυτό, κάποιες φορές λέω, δεν πληρώνεται με τίποτα. Γι’ αυτό πολλές φορές ξεχνούσα να πάω και να πληρωθώ!

Υπάρχουν άνθρωποι που λένε: μα, πάλι η Αργυράκη στην τηλεόραση; Από τη στιγμή που με φωνάζουν και με τιμούν και επειδή και η κόρη μου έχει περάσει από την τηλεόραση και επειδή -καλώς ή κακώς- το όχι δεν είναι μέρος του χαρακτήρα μου, ε, τρέχω κι εγώ όπου με φωνάζουν. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος λέει πάντα μια κακή κουβέντα! Δηλαδή λένε: πήγαινε σπίτι σου… Πραγματικά με πληγώνει αυτό το πράγμα».

«Κάποιες φορές ένιωσα ενοχές»

«Ο γιος μου μου την είπε κάποια στιγμή. Μου λέει: μαμά, αν ήθελες να κάνεις καριέρα, να μην έκανες οικογένεια!. Μου το είπε ο γιος μου, ο Άγγελος. Είναι πολύ αυστηρός μαζί μου. Πρέπει να ήταν 10 ετών όταν μου το είπε. Ίσως αν ξαναγύριζα τον χρόνο πίσω, να ήμουν πιο κοντά τους. Κάποιες φορές ένιωσα και ενοχές, έλα όμως που μου άρεσε το τραγούδι».