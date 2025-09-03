Μπέσσυ Αργυράκη για Γιώργο Λιάγκα: «Με πλήγωσε και δεν ζήτησε συγγνώμη»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» έδωσε η Μπέσσυ Αργυράκη και αναφέρθηκε στον Γιώργο Λιάγκα, καθώς πριν από μερικούς μήνες, σχολιάζοντας ο παρουσιαστής συνέντευξη της Εβελίνας Νικόλιζα που είχει πει μεταξύ άλλων ότι «ότι δεν υπάρχουν ντιβιλίκια και βεντετιλίκια στους Weekenders», υποστήριξε την Ναταλία Γερμανού - σχετικά με τα όσα είχα ακουστεί για την συμπεριφορά της- λέγοντας ότι «υπάρχουν κάποιες αξίες στην τηλεόραση που οφείλουμε να τις σεβόμαστε και να κάνουμε και λίγο μόκο».

«Με πλήγωσε γιατί βρέθηκα σε πολύ δύσκολη θέση. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ χρόνια τον Γιώργο Λιάγκα ως δημοσιογράφο και φίλο μου, μου φάνηκε άκομψο να κάνει αυτό το σχόλιο για την κόρη μου. Κατανοώ ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να εκφράζει τη γνώμη του, αλλά με πείραξε επειδή τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι ειδικά σε άτομα που είναι λίγα χρόνια στην τηλεόραση ίσως δεν χρειάζεται να τους κόβεις τη φόρα ή να παίρνεις τόσο αιχμηρή θέση. Η ιστορία αυτή παρουσιάστηκε από τα μέσα επικεντρωμένη μόνο στις «κακές» πλευρές, ενώ όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές σε κάθε επάγγελμα και επίπεδο» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Όσο για το αν ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί της ή να της ζητήσει συγγνώμη; «Όχι, δεν έγινε τίποτα. Το σχόλιο εκείνη την ώρα το είπε για να προστατεύσει κάποιον συνάδελφο ή μέλος του πάνελ του, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι με πλήγωσε περισσότερο επειδή τον εκτιμώ και ως δημοσιογράφο και γιατί είμαι μάνα. Δεν θα ήθελα να ακούσω να φιμώνεται κάποιος που ειλικρινά εξέφρασε τη γνώμη του. Όλοι έχουμε καλές και κακές στιγμές, αλλά αυτό παρουσιάστηκε υπερβολικά από τα μέσα, σαν κάτι τραγικό, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει σε κάθε επάγγελμα» παραδέχθηκε.