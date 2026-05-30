Μελίνα Κανά: «Υπήρξα πολύ ζηλιάρα, έκανα σκηνές, έκανα χοντρά πράγματα»

Η Μελίνα Κανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για τον έρωτα και τη ζήλια στις σχέσεις της. «Υπήρξα πολύ ζηλιάρα. Αυτό ήταν μέσα στο πλαίσιο του έρωτα. Δηλαδή, όταν ερωτευόμουν, αυτομάτως πατούσε και το κουμπί της ζήλιας. Γι’ αυτό καμιά φορά τον άντρα που έχω τώρα τον αγαπώ, τον εκτιμώ, τον ποθώ, αλλά δεν θέλω να τον ζηλεύω. Έχω ωριμάσει πολύ. Θέλω να απαλλαχθώ από αυτό το άγχος της ζήλιας.

Έκανα σκηνές, έκανα χοντρά πράγματα. Αλλά τα έχω αφήσει πίσω μου όλα αυτά, είναι τελείως άχρηστα. Όμως όταν είσαι νέος και δεν έχεις εμπειρίες και δεν έχεις δουλέψει με τον εαυτό σου και έχεις να κάνεις με μια ανδρική φύση την οποία ξέρουμε πώς είναι… Ταλαιπωρούσα και ταλαιπωριόμουνα και βεβαίως ερχόταν η σύγκρουση. Αλλά ομολογώ ότι τις περισσότερες φορές ήμουν άδικη και τσάμπα κόπος».

«Στο τέλος της μέρας θέλω να πηγαίνω στη φωλιά μου μόνη»

«Ο άντρας που έχω τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα με το ότι είμαι γνωστή. Ούτε οι παλιότεροι είχαν. Έχω κάνει δύο γάμους, συντρόφους είχα λίγο περισσότερους. Με τον τωρινό μου σύντροφο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί 9 χρόνια.

Αυτοί οι έρωτες, με τα καλά τους και τα κακά τους, μου έμαθαν πως το σημαντικότερο πράγμα και αυτό που μου αρέσει περισσότερο, είναι στο τέλος της μέρας -δεν ξέρω αργότερα τι θα γίνει- να πηγαίνω στη φωλιά μου μόνη μου. Ζούμε σε διαφορετικά σπίτια, ο καθένας στο δικό του και όποτε θέλουμε βρισκόμαστε, όποτε θέλουμε έχουμε τη μοναχικότητά μας».