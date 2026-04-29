Πηνελόπη Πλάκα: «Άκουσα στο μετρό να λένε πως τα έχω με τον διευθυντή καναλιού που δεν γνώριζα καν»

Η Πηνελόπη Πλάκα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα όσα έχει ακούσει να ψιθυρίζονται γύρω της, στο πόσο όμορφα είναι να είσαι ελεύθερος, στην… κατάρα της ομορφιάς, αλλά και στον τρόπο που έχει βρει για να φεύγει από μία σχέση!

«Έκανα μια φανουρόπιτα και έλεγα: δείξε μου, Άγιε μου Φανούριε, ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν να μείνω στη σχέση ή να φύγω; Οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα για να τους φανερώσει κάτι. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια σύνδεση θέλει με τη θρησκεία. Εγώ, ας πούμε, μπορεί να προσεύχομαι και να λέω, θέλω να μου δείξεις τον δρόμο: είναι αυτός ο κατάλληλος άνθρωπος για μένα ή δεν είναι; Φτιάχνω λοιπόν τη φανουρόπιτα και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτή τη σχέση».

«Συνειδητά ήθελα να ήμουν ελεύθερη»

«Είναι τόσο ωραία πράγμα να είσαι ελεύθερος. Δεν ξέρω αν θα βρω έναν άνθρωπο να κάνω οικογένεια και παιδιά και να είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, αλλά και το να είσαι ελεύθερος είναι πολύ ωραίο. Νομίζω όλα είναι ωραία, αν είσαι εντάξει εσύ με τον εαυτό σου και με τους γύρω σου. Δηλαδή αν είσαι σε μία σχέση, αργότερα σ’ έναν γάμο και δημιουργήσετε και μια οικογένεια και εσύ με τον σύντροφό σου δεν είσαι καλά, φαντάζομαι δεν είναι φανταστικό.

Πολλές κοπέλες στην ηλικία μου δεν βρίσκουν αγόρι. Είναι παντρεμένοι και δεν είναι ευτυχισμένοι. Δεν ξέρω πώς πέφτουν βέβαια στην πλάνη να είναι με έναν άνθρωπο, να παντρευτούν και να μην είναι ευτυχισμένοι. Εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό.

Εγώ για τρία χρόνια ήμουν ελεύθερη, δεν είμαι πια. Συνειδητά όμως ήθελα να είμαι ελεύθερη. Μου άρεσε πάρα πολύ η ελευθερία μου. Δεν είχα μείνει και ποτέ μόνη μου. Δηλαδή από τα 18 μέχρι τα 31 ήμουν διαρκώς σε σχέση, προφανώς λόγω ανασφάλειας, να έχω κάποιον άνθρωπο. Μπορεί να βρισκόμουν και σε σχέσεις με ανθρώπους που πραγματικά δεν ήθελα να βρίσκομαι! Να ήθελα δηλαδή να χωρίσω και να το πήγαινα λίγο πιο πίσω».

«Με σχολίαζαν με άκομψο τρόπο»

«Μια χαρά μπορείς να περάσεις απαρατήρητη. Να σε καταλάβουν, ναι, απλά να μην το σχολιάσουν. Μου έχει τύχει να μιλάνε για μένα και να μην καταλάβουν ότι είμαι δίπλα. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα πάει διακοπές στην Κάρπαθο και έμενα σε ένα δωμάτιο με κήπο και δίπλα ήταν ένας άλλος κήπος με ένα άλλο δωμάτιο. Είδατε ποια είναι εδώ αυτή, έλεγαν οι διπλανοί.

Πηγαίνω στην παραλία και πως συμβαίνει κατά τύχη εκεί που κολυμπάω στη διπλανή παρέα μάλλον να είναι οι ίδιοι και συνέχιζαν την ίδια συζήτηση λέγοντας μάλιστα και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν όμορφα. Και πήγα, τους έδωσα το χέρι, τους είπα είμαι η κοπέλα που μου μιλάτε γι’ αυτήν, Πηνελόπη Πλάκα λέγομαι, πείτε μου. Έπαθαν σοκ! Ήταν άκομψα αυτά που έλεγαν. Σχολίαζαν μια γυναίκα σύμφωνα με το σώμα της.

Μετά θυμάμαι κάτι άλλο στο μετρό, την πρώτη χρονιά που βρισκόμουν σε ένα σίριαλ, ήταν από πίσω μου δύο παιδιά, στην ίδια ηλικία με εμένα, φοιτητές θα ήταν και έλεγαν: ρε συ αυτή είναι αυτή που παίζει σε αυτό το σήριαλ και ξέρεις με ποιον τα ’χει; Και έλεγαν για τον διευθυντή προγράμματος εκείνου του καναλιού τον οποίο εγώ δεν ήξερα. Δεν ήξερα καν ποιος είναι».

«Είπα όχι στη δουλειά μέχρι να έρθει αυτό που ήθελα»

«Εγώ δεν ταιριάζω τόσο σε μία σειρά εποχής, έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω. Σύμφωνα λοιπόν με το παρουσιαστικό μου, ενώ ξεκίνησα με δραματική σειρά, στην πορεία συμμετείχα μόνο σε κωμωδίες. Εκεί πήρα τις αποστάσεις μου. Και είπα μισό λεπτό, θέλω να επανασυστηθώ.

Και έτσι ήρθε το Μια Νύχτα Μόνο, κάνοντας μία παύση, λέγοντας όχι σε κωμωδίες, δηλαδή, λέγοντας όχι στην ίδια τη δουλειά και ήρθε αυτό που ήθελα. Δύσκολα τα πράγματα, γιατί σε τοποθετούν σε κουτάκια. Αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στη μεγαλύτερη βιομηχανία, όπως είναι το Χόλιγουντ.

Πάρα πολλοί ηθοποιοί έχουν βγει και έχουν πει, δεν θέλω μόνο αυτό, θέλω και κάτι άλλο. Είχα αγανακτήσει. Είναι πρόβλημα η ομορφιά. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές σε κάστινγκ να μου λένε: είσαι πολύ λαμπερή, δεν κάνεις».