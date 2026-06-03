Γιώτα Νέγκα: «Αμιγώς διασκεδάστρια δεν υπήρξα ποτέ, δεν ήταν στη φύση μου»

Η Γιώτα Νέγκα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα για το πώς κινήθηκε μέχρι τώρα στην καριέρα της, για τις σχέσεις της ζωής της, την ψυχοθεραπεία, αλλά και το πρόσφατο θέμα υγείας που την ταλαιπώρησε.

«Μπαίνοντας στο 26, η αλήθεια είναι ότι ήταν σαν να μου είπε ξεκουράσου του λίγο τώρα. Είχα μερικά θεματάκια το πρώτο τρίμηνο που με κράτησαν μακριά. Έκανα μια επέμβαση που είχε μετεγχειρητικά θεματάκια, όχι κάτι σοβαρό, τώρα το έχω ξεπεράσει και είμαι ολοταχώς για το καλοκαίρι και χαίρομαι πολύ για τη μούληψη. Τα θέματα υγείας είναι καμπανάκι του τύπου δες το και λίγο αλλιώς, δηλαδή είναι όλα πιθανά στη ζωή, μάθε να διαχειρίζεσαι, ησύχασε και λίγο, μην πιέζεις τον εαυτό σου. Είναι μάθημα, για κάποιον λόγο».

«Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει εαυτέ μου»

«Τα κέφια είναι μια χαρά. Νιώθω σαν να έχουν αμβλυνθεί οι γωνίες μου, είχα πολλές γωνίες, νόμιζα ότι έτσι έπρεπε να είναι όμως. Προσπαθώ να καταλάβω, να πω μπράβο σε μένα γιατί παλιά δεν το έλεγα, να πάρω χαρά, αλλά να την εντοπίζω τη χαρά, να μην την περνάω στα ψιλά. Συνεχίζω ακόμα την ψυχοθεραπεία. Άμα ξεκινήσεις να ψάχνεις, βρίσκεις και βρίσκεις και τον τρόπο να το κρατάς, δεν σταματάς να ψάχνεις. Στην ουσία αυτό που κέρδισα από αυτή τη διαδικασία, ήταν να καταλάβω ότι πάντα έκανα το καλύτερό μου, ανάλογα με τα όπλα που είχα, με τα εργαλεία που είχα, με τη στιγμή και να του πω, ρε παιδί μου, μπράβο, γιατί δεν σταμάτησες να με στηρίζεις και να δουλεύεις και να παλεύεις. Μπορεί να είχες ένα μαχαιράκι, αλλά εσύ έκανες δουλειά σαν να είχες ολόκληρη εργαλειοθήκη. Μια χαρά τα έχουμε καταφέρει εαυτέ μου».

«Έχω ζήσει τη συμβατική παντρεμένη ζωή»

«Στις σχέσεις μου είμαι ενοχική. Εγώ διαχειρίζομαι τον εαυτό μου, εγώ οριοθετώ τα πράγματα, εγώ όταν δεν το κάνω καλά, δυσκολεύομαι, δεν φταίνε ποτέ οι άλλοι. Εκεί έχω καταλήξει. Έχω ζήσει τη συμβατική παντρεμένη ζωή, αλλά διεκόπη. Δεν απομυθοποίησα ούτε τον γάμο, ούτε τίποτα, απλά είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να το ξανακάνω. Δεν μας ενδιαφέρει ακόμα σαν κοινωνία στο ποσοστό που θα έπρεπε, θεωρώ, να έχουμε χαρούμενους, ευτυχισμένους και ολόκληρους ανθρώπους. Μας ενδιαφέρει να τηρηθεί το οικείο, το γνωστό και αυτό που παραλάβαμε. Αυτό δεν είναι υπέρ του ανθρώπου όμως. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ του ανθρώπου ή υπέρ των συμβάσεων».

«Στην καριέρα μου δεν είχα στρατηγική»

«Δεν είμαι αμιγώς διασκεδάστρια δεν υπήρξα ποτέ, δεν ήταν στη φύση μου. Δεν το αποφάσισε το κεφάλι αυτό, απλά ένιωθα στη γη μου κάθε φορά που συνέβαινε αυτό, οπότε αυτόν τον δρόμο ακολούθησα. Δεν ήταν προϊόν σκέψης, στρατηγικής. Ήταν ανάγκη. Η δική μου διαδρομή, ό,τι κι αν είχε, κι ό,τι κι αν θα έχει, γεννήθηκε από την ανάγκη. Έμπαινα στις καταστάσεις για να μάθω, για να το βιώσω, για να το καταφέρω, για να δω».