Νικόλας Ράπτης: «Πήγα σε ψυχολόγο για να αντιμετωπίσω τα υπερφαγικά επεισόδια»

Ο Νικόλας Ράπτης ήταν καλεσμένος στην «Αστερόσκονη» του Action 24 και μίλησε με τον Νίκο Γρίτση για το πως μεγαλώνοντας έχει αποφασίσει να φτιάξει το σώμα του, αλλά και για τα κακά σχόλια που του γράφουν στο διαδίκτυο. «Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος. Δεν το κοιτάω, δεν με απασχολεί και δεν μου λέει και κάτι. Εγώ κοιτάω να είμαι σωστός άνθρωπος, να είμαι σωστός στις συνεργασίες μου, τυπικός, να μην πει κανένας να γυρίσει να πει ότι αυτός δεν ήρθε στην ώρα του ή μου μίλησε άσχημα, είμαι ευγενικός, κοιτάω σε όλους όσους με πλησιάζουν -γιατί παίρνω τεράστια χαρά- να τους απαντάω, να τους αφουγκράζομαι. Μερικοί έχουν και έναν επικριτικό λόγο ο οποίος με κάνει καλύτερο, το ακούω και βελτιώνομαι. Σαφώς υπάρχει και το επιφανειακό σχόλιο που πια, στη φάση που έχω φτάσει, δεν με αγγίζει. Δηλαδή, έχω εκπαιδευτεί να μην με αγγίζει μετά από τόσα χρόνια και χαίρομαι πολύ με τη δουλειά μου. Έχουμε κάνει τόσο ωραία πράγματα, έχουμε προσφέρει τόσο γέλιο.

Με προσγειώνουν τα μηνύματα που παίρνω από ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους όντως περνάνε δύσκολα, ανθρώπους που μένουν στο εξωτερικό και θα μου στείλουν μήνυμα: Νικόλα, υποφέρω με την κατάθλιψη, μένω στο Άχαστους. Είχε λάβει μήνυμα από ένα ζευγάρι που ήταν το παιδί τους τέσσερις μήνες στην εντατική με το που γεννήθηκε και μου έλεγαν πως η χαρά τους ήταν να βλέπουν τους Άχαστους. Αυτά με προσγειώνουν και μου δείχνουν χαστούκια και μου λένε σκάσε, είσαι μια χαρά, προχώρα, κοίτα τι συμβαίνει έξω. Το να μου στείλει ένας, τώρα συγγνώμη, το λαϊκίζω, ρε βλάκα χοντρέ ή δεν έχεις μαλλιά πραγματικά γελάω και παράλληλα στεναχωριέμαι γιατί η σκέψη μου είναι τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος για να του δίνει χαρά να μπει να ξεσπάσει πάνω μου. Οπότε και σε αυτόν θα του απαντήσω με γελάκια για να του δώσω τη χαρά ότι ξέρεις τον πείραξα τον Ράπτη, τον πίκρανα. Δεν θέλω να του απαντήσω απαξιωτικά γιατί νομίζω ότι ήδη περνάει δύσκολα και καταλαβαίνεις το έχω φιλοσοφήσει πάρα πολύ αυτό».

«Τώρα έχω αρχίσει να αντεπιτίθεμαι»

«Στη ζωή μου πάντα ονειρευόμουν και συνεχίζω να ονειρεύομαι. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις σε κανέναν άνθρωπο να ονειρεύεται και το που θα πηγαίνει η σκέψη του. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί ό,τι ονειρεύτηκα, ό,τι έχω ονειρευτεί το καταφέρνω. Είμαι τώρα day by day. Δηλαδή μου λένε καμιά φορά πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε δέκα χρόνια. Ποια δέκα χρόνια! Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.

Λέω κάθε πρωί που ξυπνάω είμαι χαρούμενος, κοιτάω τώρα να διορθώσω τα λάθη μου. Έχω αρχίσει εδώ και δύο μήνες και πηγαίνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γυμναστής. Έχω χάσει έξι κιλά γιατί αυτή η δουλειά έχει πολλές παγίδες, οπότε κι εγώ είχα αρκετά υπερφαγικά επεισόδια τα οποία αναγκάστηκα να πάω σε έναν ψυχολόγο να το συζητήσω. Με νίκησε και τώρα έχω αρχίσει και αντεπιτίθεμαι, γυμνάζομαι, νιώθω ήδη καλά, έχω αρχίσει να ανεβαίνω ψυχολογικά. Δηλαδή προσπαθώ να βελτιώσω το όχημα το οποίο παράτησα. Ωραίο το μυαλό και η σκέψη, αλλά άμα το όχημα δεν πηγαίνει... Πρέπει να διορθώσω το όχημα γιατί είμαστε και στα 43 και όσο η ψυχή και το μυαλό να θέλουν άμα το όχημα δεν ακολουθήσει θα μείνουμε πίσω».