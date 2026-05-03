Akylas - Eurovision 2026: Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα της Ελλάδας στη Βιέννη

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, με τον Akyla να ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή στη Βιέννη, όπου φιλοξενείται φέτος ο 70ός διαγωνισμός.



Σχεδόν ένα 24ωρο μετά, η European Broadcasting Union έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω του επίσημου λογαριασμού της διοργάνωσης στο Instagram, τις πρώτες φωτογραφίες από τη σκηνή της Wiener Stadthalle, αποκαλύπτοντας τα αρχικά στοιχεία της ελληνικής συμμετοχής.



Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ερμήνευσε το τραγούδι «Ferto» με έντονη ενέργεια, σε μια σκηνική παρουσία που φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινούς. Το concept της εμφάνισης κινείται σε αισθητική video game, με τον καλλιτέχνη να αλληλεπιδρά με τέσσερις χαρακτήρες, τους οποίους ενσαρκώνουν οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρίστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Σε μια ανατροπή επί σκηνής, ο Akylas «σπάει» τον ρόλο του, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του, σε μια από τις πιο συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές της εμφάνισης.



Σύμφωνα με την αποστολή, το αποτέλεσμα της πρώτης πρόβας ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, ενώ η δημιουργική ομάδα της ελληνικής συμμετοχής αποτελείται από τους: Χρήστο Μαγκανά (video art), Γιάννη Μουρίκη (σκηνικά), Γιώργο Τέλλο (φωτισμοί), Φίλιππο Μίσσα (ενδυματολογία του καλλιτέχνη) και Γιώργο Σεγρεδάκη (ενδυματολογία των χαρακτήρων).

Credits: EBU / Sarah Louise Bennett

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 6 Μαΐου, στις 12:20 (ώρα Ελλάδας).