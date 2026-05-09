Κώστας Καζάκας: Όταν με είδε η μαμά μου γυμνό στο θέατρο είπε: «να φοράς ένα βρακάκι»

Ο Κώστας Καζάκας ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά » του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τις γυμνές εμφανίσεις που έχει κάνει στο θέατρο!

«Έχω παίξει και γυμνός και στο θέατρο και τηλεοπτικά. Όταν με είδε γυμνό στη σκηνή η μαμά μου, μού είπε το εξής φοβερό: ωραίο έργο, βρε Κωστάκη μου. Στο τέλος χάθηκε να φοράς ένα βρακάκι! Το γυμνό στο θέατρο δεν είναι κάτι εφιαλτικό. Ειδικά στο θέατρο δεν ένιωσα ποτέ έτσι.

Λίγο όταν είχα κάνει την ταινία, επειδή είπαν στον κόσμο -κι ήταν λάθος- ότι θα κάνουμε μία σκηνή που έχει γυμνό και επειδή είχε παιδάκια, να τα πάρουν. Έφυγαν τα παιδάκια και ενώ ήταν δέκα άτομα ήρθαν άλλοι 100 γιατί ακούστηκε ότι έχει γυμνό. Εκεί ήταν λίγο περίεργα. Με το που είπαν 3, 2, 1, πάμε μπήκα στον κόσμο αυτόν που έπρεπε να μπω για να τελειώσει η σκηνή, γιατί αλλιώς δεν γίνεται».