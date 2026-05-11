Eurovision: «Κίτρινη κάρτα» της EBU στο Ισραήλ για παραβίαση κανονισμών πριν την ψηφοφορία

Την πρώτη «κίτρινη κάρτα» έδειξε η EBU στην αποστολή του Ισραήλ λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει επίσημα το διαγωνιστικό μέρος της Eurovision με αφορμή προωθητική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου, αρκετοί χρήστες των social media κατήγγειλαν ότι τούς εμφανίστηκαν διάφορα διαφημιστικά βίντεο όπου ο εκπρόσωπος της χώρας, Νόαμ Μπετάν καλούσε τους τηλεθεατές να χρησιμοποιήσουν και τις δέκα ψήφους υπέρ του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται την Τρίτη 12 Μαΐου.

Το Σαββατοκύριακο, ο επικεφαλής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν παραχώρησε συνέντευξη στον Νορβηγικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη διαγωνιζόμενη χώρα ότι ανάλογες πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές εάν επαναληφθούν.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της EBU θέσπισαν νέο κανονισμό σχετικά με το μάρκετινγκ και την προώθηση των συμμετοχών, με στόχο να περιοριστούν οι χρηματοδοτούμενες εκστρατείες από τρίτους ή κρατικούς φορείς. Το Ισραήλ είχε κατηγορηθεί τόσο το 2024 όσο και το 2025 ότι αξιοποίησε εκτεταμένες και οργανωμένες καμπάνιες υπέρ της συμμετοχής του, με εμπλοκή κρατικών ή συνδεδεμένων φορέων, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλες αποστολές και οδηγώντας την EBU στην αυστηροποίηση των σχετικών κανονισμών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Την Παρασκευή 8 Μαΐου, μας γνωστοποιήθηκε ότι βίντεο με οδηγίες στην οθόνη "ψηφίστε 10 φορές για το Ισραήλ" είχαν δημοσιευτεί και κυκλοφορήσει από τον καλλιτέχνη που εκπροσωπεί το KAN.

Μέσα σε 20 λεπτά επικοινωνήσαμε με την ισραηλινή αντιπροσωπεία για να τους ζητήσουμε να σταματήσουν αμέσως οποιαδήποτε διανομή των βίντεο και να τα αφαιρέσουν από οποιεσδήποτε πλατφόρμες όπου είχαν δημοσιευτεί. Το έπραξαν αμέσως.

Η χρήση άμεσης παρότρυνσης για να ψηφίσετε 10 φορές έναν καλλιτέχνη ή τραγούδι δεν συνάδει ούτε με τους κανόνες μας ούτε με το πνεύμα του διαγωνισμού.

Παρ 'όλα αυτά, έχουμε αποστείλει επίσημη προειδοποιητική ενημέρωση προς την KAN και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τυχόν προωθητικές δραστηριότητες τους ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα όπου χρειαστεί».