Η EBU αλλάζει τους κανόνες ψηφοφορίας στη Eurovision μετά τις καταγγελίες κατά του Ισραήλ

Μεγάλες αλλαγές έρχονται στον διαγωνισμό της Eurovision υιοθετώντας νέους, πιο αυστηρούς κανόνες σχετικά με την προώθηση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών που θα συμμετάσχουν στον φετινό 60ο διαγωνισμό στη Βιέννη.

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία EBU η απόφαση ελήφθη «για να αποθαρρύνει υπερβολικές προωθητικές καμπάνιες… ιδίως όταν αυτές γίνονται ή υποστηρίζονται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κρατικών υπηρεσιών» υπαινισσόμενη την εμπλοκή της ισραηλινής κυβέρνησης για την περσινή συμμετοχή στην Ελβετία.

Πώς είναι ο νέος κανονισμός

Η EBU δηλώνει ότι οι νέοι κανόνες θεσπίζονται έτσι ώστε «οποιαδήποτε προσπάθεια αθέμιτης επιρροής στα αποτελέσματα θα οδηγήσει σε κυρώσεις».

Ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν, είπε πως «κανένας ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ή καλλιτέχνης δεν επιτρέπεται πια να εμπλέκεται άμεσα ή να υποστηρίζει καμπάνιες από τρίτους - συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή των υπηρεσιών τους - που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την ψηφοφορία».

Επιπλέον, μειώνεται ο ανώτατος αριθμός ψήφων που μπορεί να δώσει ένα άτομο μέσω διαδικτύου, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης: από 20 σε 10 ψήφους. Αυτό, σύμφωνα με την EBU, στοχεύει σε πιο ισορροπημένη συμμετοχή.

Επίσης, επιστρέφει η επαγγελματική επιτροπή (jury) στα ημιτελικά, κάτι που είχε καταργηθεί από το 2022, και θα διευρυνθεί το επαγγελματικό τους προφίλ, ενώ θα συμμετέχουν τουλάχιστον δύο κριτές ηλικίας 18-25 ετών, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η νέα γενιά.

Η EBU ανακοίνωσε επίσης ότι θα ενισχύσει τις τεχνικές ασφαλείας ώστε να «προστατεύσει τον διαγωνισμό από ύποπτες ή συντονισμένες ψηφοφορίες» και να ενισχύσει τα συστήματα ασφαλείας που «αναγνωρίζουν, παρακολουθούν και αποτρέπουν δόλιες ψηφοφορίες».

Ο Μάρτιν Γκριν τόνισε πως η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του διαγωνισμού είναι «υπερτατικής σημασίας» για την EBU, τα μέλη της και το κοινό, και ότι η Eurovision πρέπει να παραμείνει ένας ουδέτερος χώρος χωρίς πολιτικές ιδιοποίησης.

Οργή για τις ψήφους που έλαβε το Ισραήλ στη Γενεύη

Υπενθυμίζεται ότι η Ισραηλινή ερμηνεύτρια Yuval Raphael είχε λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το κοινό στον διαγωνισμό τον περασμένο Μάιο, αλλά τελικά κατέλαβε τη 2η θέση μετά την καταμέτρηση των ψήφων της επιτροπής.

Μάλιστα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, είχε επαινέσει την Ισραηλινή εκπρόσωπο λέγοντας ότι «έφερε πολύ τιμή» στη χώρα ενώ απευθυνόμενος άμεσα σε εκείνη της τόνισε ότι «είσαι η πραγματική νικήτρια… Στατιστικά, είναι αλήθεια … εισήλθες στις καρδιές μεγάλου μέρους της Ευρώπης».

Μετά τον τελικό, αρκετά ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα εξέφρασαν ανησυχίες: η ιρλανδική RTE ζήτησε ανάλυση των ψήφων από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Άλλωστε τόνισε ότι «τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή εξελίσσονται καθημερινά», και επιβεβαίωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στο Eurovision 2026 θα είναι στο τραπέζι της συνεδρίασης της EBU τον χειμώνα.

Λίγες ημέρες μετά, η ισπανική δημόσια τηλεόραση RTVE μίλησε για «πλήρη αναθεώρηση» του συστήματος ψηφοφορίας, προκειμένου να αποτραπεί «εξωτερική παρέμβαση».

Τον Σεπτέμβριο, η ολλανδική δημόσια ραδιοτηλεοπτική AVROTROS δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision, λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, λέγοντας ότι υπάρχει «αποδεδειγμένη παρέμβαση από την κυβέρνηση του Ισραήλ» στον διαγωνισμό και ότι η εκδήλωση χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό εργαλείο.

Πάντως, ο επικεφαλής της ισραηλινής τηλεόρασης (KAN), Golan Yochpaz, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «η εκδήλωση δεν πρέπει να γίνει πολιτική» και ότι «δεν βλέπει τον λόγο το Ισραήλ να μην συμμετέχει».