Eurovision 2026: 264 υποψήφιοι διεκδικούν μια θέση στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού διαγωνισμού

Με 264 υποβολές προτάσεων ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας, από 12 έως 16 Μαΐου 2026.

Με ανακοίνωσή της η ΕΡΤ ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες για τις προτάσεις που κατέθεσαν, τους συγχαίρει για την προσπάθεια και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Η ανάδειξη του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 γίνεται μέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, που θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό.



Κάν’ το όπως η EBU

Στους δύο Ημιτελικούς δεν θα φτάσουν -όπως είναι λογικό- και τα 264 τραγούδια που έχουν υποβληθεί στην ΕΡΤ, καθώς αυτά που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές θα κοπούν στην πρώτη φάση του ξεσκαρταρίσματος από την επιτροπή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης.

Η ΕΡΤ υποστηρίζει πως στους δύο Ημιτελικούς θα φτάσουν τελικά έως και 28 τραγούδια, από τα οποία, τα 14 (7 ανά Ημιτελικό) θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Εθνικό Τελικό όμως, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Μαρία Κοζάκου θα είναι και πάλι οι σχολιαστές των σόου στην Αυστρία, ενώ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο παρουσιαστής - ηθοποιός και σεναριογράφος να εμπλακεί με κάποιον τρόπο και στην εδώ διαδικασία. Πάντως μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι ο οικοδεσπότης των τριών σόου που θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Φεβρουαρίου, οπότε η διοίκηση της ΕΡΤ αναζητά ήδη λαμπερά πρόσωπα που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας αυτό το εγχείρημα.

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η οποία επιτρέπει σε περισσότερους καλλιτέχνες -και με μεγαλύτερη διαφάνεια από μια απευθείας ανάθεση- να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να αναδειχθεί η μουσική δημιουργία στη χώρα μας.

Ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που δεν θα διαφέρει από αυτό που κάνει η EBU κάθε Μάιο, οπότε την αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μη τι άλλο, θα δώσει τροφή και στις εκπομπές της ιδιωτικής τηλεόρασης να πουν πολλά.