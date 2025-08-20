«Eurovision 2026»: Στη Βιέννη ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού

Τρία στα τρία! Είναι η τρίτη φορά που η Αυστρία κέρδισε τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και είναι η τρίτη φορά που η πρωτεύουσά της, Βιέννη, θα τον διοργανώσει τον Μάιο του 2026. Η πρώτη ήταν το 1967 μετά τη νίκη του Udo Jürgens με το τραγούδι «Merci, Chérie» και η δεύτερη το 2015 μετά τη νίκη της Conchita Wurst με το «Rise Like a Phoenix» που ήταν και η τελευταία πρωτιά της χώρας μέχρι το 2025 που ο JJ με το «Wasted Love» την έφερε και πάλι στο Νο1!

Ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF θα διοργανώσει τον μουσικό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle, τη μεγαλύτερη κλειστή αρένα της Αυστρίας. Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, ενώ ο Μεγάλος Τελικός του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

φωτογραφία Eurovision.tv

«Ενωμένοι από τη μουσική»

Ο Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, Martin Green δήλωσε περιχαρής: «Η EBU είναι ενθουσιασμένη που η Βιέννη επιλέχθηκε ως η πόλη που θα φιλοξενήσει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision του 2026. Η φήμη της Βιέννης ως μιας από τις πιο μουσικές πόλεις στον κόσμο και η τοποθεσία της στην καρδιά της Ευρώπης την καθιστούν ως ιδανική για να φιλοξενήσει τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Το Stadthalle της πόλης ήταν ένας εξαιρετικός χώρος για τον 60ό Διαγωνισμό το 2015 και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε εκεί αντιπροσωπείες, καλλιτέχνες και θαυμαστές τον επόμενο Μάιο, καθώς η μεγαλύτερη ζωντανή εκδήλωση στον κόσμο γιορτάζει 70 ένδοξα χρόνια που είμαστε: Ενωμένοι από τη μουσική».

Προσβασιμότητα σε όλους

Για μια ολόκληρη εβδομάδα στη Βιέννη θα πραγματοποιούνται δραστηριότητες που θα σχετίζονται με τον Διαγωνισμό που θα φέρει τουρισμό και έσοδα. Ο δήμαρχος της πόλης, Michael Ludwig, είναι ενθουσιασμένος που καλωσορίζει τον κόσμο στην αυστριακή πρωτεύουσα το 2026: «Είμαστε περήφανοι που η Βιέννη έχει επιλεγεί από την EBU και τον ORF ως η καταλληλότερη πόλη για να φιλοξενήσει μία από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις στον κόσμο. Έχει τεράστιες δυνατότητες φιλοξενίας, άριστες υποδομές και μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών γεγονότων. Επιπλέον, δώσαμε μεγάλη έμφαση στο να προσφέρουμε πολυάριθμες εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους, προσβάσιμες σε όλους δωρεάν».