«Το Γλέντι»: Ποιο είναι το viral τραγούδι του φετινού καλοκαιριού που έχει «λιώσει» στα ηχεία παντού

Αν υπάρχει ένα τραγούδι που ηχεί στα αυτιά μας συνεχώς φέτος το καλοκαίρι, αυτό σίγουρα είναι το «Γλέντι», ένα τραγούδι σε νησιώτικο ρυθμό, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006, τους τελευταίους μήνες όμως ζει μια νέα «ζωή».

Όπου κι αν πάει κανείς φέτος, είτε στην Αθήνα είτε σε οποιοδήποτε προορισμό, το «Γλέντι» δονεί τα ηχεία και δεν λείπει από καμία playlist, τουλάχιστον στις επιλογές του ελληνικού ρεπερτορίου.

Η πιο δημοφιλής εκτέλεση είναι -όχι άδικα- εκείνη της Ιουλίας Καραπατάκη με τους Γκιντίκι. Η εξαιρετική, γεμάτη πάθος, ερμηνεία της τραγουδίστριας, αποτυπώθηκε και σε μια live εκτέλεση του τραγουδιού από την Τεχνόπολη τον Ιούλιο του 2024, με την Ιουλία Καραπατάκη να βρίσκεται επί σκηνής με το συγκρότημα Γκιντίκι. Αυτή η εκτέλεση είναι που ακούγεται ξανά και ξανά, παντού.

Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία του κομματιού ξεκινά το 2006. Τη μουσική και τους στίχους του έγραψε ο Νίκος Οικονομίδης και αρχικά ερμηνεύτηκε σε ντουέτο από τον δημιουργό και την τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού.

Το τραγούδι όμως «εκτοξεύτηκε» φέτος και έχει αγαπηθεί πολύ και από πιο νεανικά κοινά.

Εκτός από την Καραπατάκη, μία πολύ επιτυχημένη εκτέλεση που κυκλοφορεί είναι εκείνη του Νίκου Απέργη.

Μάλιστα, ο ίδιος τραγουδιστής έπαιξε το τραγούδι και στη φετινή διοργάνωση των Mad Awards σε μια κάπως διαφορετική εκδοχή.

Αλλά το τραγούδι έχει επίσης ακουστεί από τους Onirama, τη Josephine, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά και από πολλούς άλλους τραγουδιστές και τραγουδίστριες.

Σε συνεντεύξεις του, ο δημιουργός Νίκος Οικονομίδης εκφράζει την μεγάλη ικανοποίησή του για το πόσο έχει αγαπηθεί το τραγούδι μέσα από τις νέες εκτελέσεις, ωστόσο εκδηλώνει παράλληλα μια επιφύλαξη για το ότι μπορεί κάποιοι να το λένε απλά λόγω μόδας, «χωρίς να το νιώθουν».

Γιατί έγινε τόσο viral

Παρά το γεγονός ότι είναι σύγχρονη δημιουργία, η μουσική -αλλά και οι στίχοι- παραπέμπουν ευθέως σε παραδοσιακό νησιώτικο αιγεοπελαγίτικο τραγούδι. Και φυσικά σε πανηγύρι. Άλλωστε σηματοδοτείται και από τον τίτλο του τραγουδιού, «Το Γλέντι».

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν το ολοένα και πιο έντονο ενδιαφέρον των νέων στα πανηγύρια, και όχι μόνο ως κομμάτι των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν είναι τυχαίο ότι τα social media γεμίζουν με στιγμιότυπα από τη συμμετοχή νέων ανθρώπων σε πανηγύρια, ειδικά αυτήν την εποχή.

Φωτό αρχείου: EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ

Επομένως, ίσως αυτός να είναι ένας παράγοντας που εξηγεί γιατί διαδόθηκε τόσο πολύ αυτό «Το Γλέντι».

Παράλληλα, η ερμηνεία της Ιουλίας Καραπατάκη, μιας τραγουδίστριας με πολύ μεγάλη επιτυχία στο νεανικό κοινό, αλλά και των άλλων ερμηνευτών που το έχουν πει τον τελευταίο καιρό, είναι ένας ακόμα λόγος για να γίνει το κομμάτι viral σε πιο νεαρές ηλικίες.

Ένας παροσιακός ήχος, μέσα από φωνές φρέσκες και οικείες.