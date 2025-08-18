Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision αποκτά νέα εμφάνιση για να γιορτάσει τα 70 χρόνια του

Είναι η μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον πλανήτη και φέτος γιορτάζει τα 70 χρόνια από τη θέσπισή του. Οπότε ήταν ώρα για μια ανανέωση. Έτσι, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ανανεώνει την ταυτότητά του, με μια νέα εμφάνιση, που περιλαμβάνει νέα λογότυπα και μια ειδικά κατασκευασμένη γραμματοσειρά.



Το κύριο λογότυπο, μια χειρόγραφη γραφή που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2004 και επανασχεδιάστηκε το 2014, έχει απλοποιηθεί σε μια ειδικά κατασκευασμένη γραμματοσειρά με το όνομα «Singing Sans».



Η εμβληματική καρδιά του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, για την οποία η διοργάνωση λέει ότι «χτυπάει πιο δυνατά από ποτέ», παραμένει στο κέντρο του λογότυπου.

The "Chameleon Heart" manages to incorporate 70 layers, one for every year of #Eurovision and 'is going to be able to absorb cultural influences, music and movement'. pic.twitter.com/SJyDzr7Ugk — ESC Discord (@ESCdiscord) August 18, 2025

Η τρισδιάστατη «Καρδιά του Χαμαιλέοντα» ενσωματώνει πλέον 70 επίπεδα, ένα για κάθε έτος της Eurovision, και συμβολίζει την ικανότητα «απορρόφησης πολιτιστικών επιρροών, μουσικής και κίνησης», αναφέρει σχετικά το Euronews.

«Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision αφορούσε πάντα την εξέλιξη - μουσική, πολιτιστική και δημιουργική», δήλωσε ο διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν.

«Αυτή η ανανέωση τιμά 70 καταπληκτικά χρόνια, ενώ παράλληλα οδηγεί το brand σε ένα συναρπαστικό μέλλον. Είναι τολμηρή, παιχνιδιάρικη και γεμάτη καρδιά - όπως ακριβώς και ο ίδιος ο Διαγωνισμός», πρόσθεσε ο Γκριν.



Ο διαγωνισμός τραγουδιού θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία το 2026, αφού ο 24χρονος JJ (Johannes Pietsch) κατέκτησε την πρώτη θέση με την ποπ-όπερα μπαλάντα του «Wasted Love».

«Θα αρχίσετε να βλέπετε περισσότερο τη νέα μας ταυτότητα καθώς πλησιάζουμε στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision της επόμενης χρονιάς και θα υπάρξουν περισσότερες εκπλήξεις», συμπλήρωσε ο Γκριν.



Ωστόσο, η φρέσκια εμφάνιση έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια σε ορισμένους διαδικτυακούς θαυμαστές, οι οποίοι κάλεσαν τον οργανισμό να επιστρέψει στο παλιό σχέδιο. Ένας «Eurofan» το περιέγραψε ως τη «μεγαλύτερη υποβάθμιση σε ολόκληρη την 70χρονη ιστορία της Eurovision».

Η ανανέωση του brand του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU) σε συνεργασία με το βρετανικό στούντιο branding PALS, το οποίο εργάστηκε επίσης στη στρατηγική επωνυμίας για το Λίβερπουλ 2023.