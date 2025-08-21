Τον Σεπτέμβριο στη Μόσχα η ρωσική «Eurovision»: Θα συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Με τη δική της εκδοχή απαντά η Ρωσία στον αποκλεισμό της από τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision. Πρόκειται για το Intervision, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ θα στείλουν στον διαγωνισμό Μπράντον Χάουαρντ, γνωστό με το καλλιτεχνικό όνομα B. Howard, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβρι στη Μόσχα. Ο B. Howard έχει αποτελέσει αντικείμενο εικασιών ότι είναι γιος του Michael Jackson, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς αυτούς. Ο πατέρας του Jackson, Joe, ήταν μάνατζερ της μητέρας του Howard, της τραγουδίστριας Miki Howard, κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Η μουσική του Howard «ξεπερνά τα σύνορα και ενώνει τους πολιτισμούς», ανέφεραν οι διοργανωτές του Intervision σε μια ανάρτηση στο Telegram όπου ανακοίνωσαν τη συμμετοχή του.

Ποιοι θα συμμετέχουν

Το Intervision, η εναλλακτική λύση της Eurovision κατά τη σοβιετική εποχή, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1965 και 1980 στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το επανέφερε στη ζωή το 2025, διορίζοντας τον αναπληρωτή πρωθυπουργό Ντμίτρι Τσερνισένκο ως πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής. Η Ρωσία αποβλήθηκε από την Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Η Ρωσία θα εκπροσωπηθεί στον διαγωνισμό από τον πολεμοχαρή ποπ τραγουδιστή Shaman (πραγματικό όνομα Yaroslav Yuryevich Dronov), ο οποίος τιμωρήθηκε από την ΕΕ για τη συμμετοχή του σε συναυλίες που διοργάνωσε το Κρεμλίνο.

Μεταξύ των χωρών που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση στις 20 Σεπτεμβρίου είναι η Λευκορωσία, το Κιργιζιστάν, η Βενεζουέλα, η Σερβία (υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ), η Κούβα, το Κατάρ και το Καζακστάν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι θεωρεί την εκδήλωση «μέσο εχθρικής προπαγάνδας και μέσο συγκάλυψης της επιθετικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Ο ιστορικός διαγωνισμός τραγουδιού και ο αποκλεισμός από τη Eurovision

Ο διαγωνισμός τραγουδιού Intervision διοργανώθηκε στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, κυρίως με χώρες του ανατολικού μπλοκ, εκ των οποίων η Πολωνία και η Τσεχοσλοβακία. Ωστόσο και άλλες χώρες έχουν συμμετάσχει.

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε αρκετές εκπομπές με το ίδιο όνομα σε μικρότερη κλίμακα.

Το 2014, η Ρωσία είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αναβιώσει τον διαγωνισμό.

Η Ρωσία συμμετείχε στην Eurovision από το 1994 έως το 2021, στέλνοντας στον διαγωνισμό μερικούς από τους μεγαλύτερους μουσικούς αστέρες της. Το 2008 κέρδισε με τον Ντίμα Μπιλάν και το τραγούδι του «Believe». Η Μόσχα φιλοξένησε στη συνέχεια τον διαγωνισμό στο Ολυμπιακό Στάδιο το 2009.