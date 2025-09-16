«Βόμβα» της Ισπανίας για τη Eurovision: Ψήφισε την αποχώρηση της αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του Ευρωπαϊκού μουσικού φεστιβάλ της Eurovision αφού η Ισπανία ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον διαγωνισμό εάν το Ισραήλ λάβει μέρος.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του ισπανικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι είναι «αδύνατο να αγνοεί κανείς τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή μας καθιστά αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια». Εάν πράγματα συμβεί αυτό, η Ισπανία θα γίνει η πρώτη χώρα από τις «Big Five» που θα μποϋκοτάρει τον διαγωνισμό για πολιτικό λόγο.

Η ψηφοφορία του RTVE πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16/09, την ίδια ημέρα που μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραττε γενοκτονία στη Γάζα.

Μετά από το ντόμινο αντιδράσεων που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία είναι η τελευταία χώρα που επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη. Μεταξύ των κρατών που απειλούν για τους ίδιους λόγους συγκαταλέγονται η Σλοβενία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία. Μάλιστα, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας, RTV, ήταν ο πρώτος που ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, ακολουθούμενος από τον RTÉ στην Ιρλανδία και τον Avrotros στην Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα.

Εξηγώντας την απόφαση, ο πρόεδρος του RTVE, José Pablo López, δήλωσε ότι οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό, δεν μπορούν πλέον να σιωπούν για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα.

«Ως συνδιοργανωτές της Eurovision, μοιραζόμαστε μια συλλογική ευθύνη», είπε. «Ενώ το Ισραήλ έχει συμμετάσχει τακτικά στον διαγωνισμό, τα τρέχοντα γεγονότα και η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή καθιστούν αδύνατο να κάνουμε τα στραβά μάτια».

Ο López πρόσθεσε «Δεν είναι ακριβές να ισχυριζόμαστε ότι η Eurovision είναι απλώς ένα απολιτικό μουσικό φεστιβάλ. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο διαγωνισμός έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Η ισραηλινή κυβέρνηση γνωρίζει εξίσου αυτό το γεγονός και αξιοποιεί την εκδήλωση στη διεθνή σκηνή».

Η κρίσιμη συνεδρίαση της EBU

Υπενθυμίζεται ότι, η EBU ξεκίνησε μια διαδικασία διαβούλευσης τον Ιούλιο με τους 37 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που συμμετείχαν στην Eurovision πέρυσι, μετά από μια συνάντηση που συγκλήθηκε από το BBC στο Λονδίνο, για να συζητηθούν οι διαφορές απόψεων σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ το 2026. Παράλληλα με την Ισπανία , οι άλλες «πέντε μεγάλες» χώρες της Eurovision είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία.

Κανονικά, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς πρέπει να ενημερώσουν την EBU έως τον Οκτώβριο εάν θα συμμετάσχουν ή όχι, αλλά φέτος η προθεσμία έχει παραταθεί μέχρι τον Δεκέμβριο, επιτρέποντας την έκδοση εκπρόθεσμων αποφάσεων μη συμμετοχής.

Ο Λόπεζ δήλωσε ότι το RTVE ελπίζει ότι αυτό που αποκάλεσε «ορατή, ουσιαστική στάση» του θα ληφθεί υπόψη από άλλα μέλη της EBU και ότι σύντομα θα ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

«Η ελπίδα μας είναι ότι θα μπορέσει να ληφθεί απόφαση πολύ πριν από τον Δεκέμβριο, καθώς η EBU πρέπει να γνωρίζει τη σοβαρή ζημιά που προκαλείται στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα γιορτάσει την 70ή επέτειό του το 2026», τόνισε.

«Επομένως, ελπίζουμε ότι αυτή η απόφαση θα ληφθεί νωρίτερα και ότι η EBU δεν θα υποβληθεί στο άγχος μιας ψηφοφορίας της τελευταίας στιγμής στο Λονδίνο τον Δεκέμβριο. Πιστεύουμε ότι, για το καλό του φεστιβάλ και των αξιών που έχει υποστηρίξει από την ίδρυσή του, το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλυθεί πριν από την προγραμματισμένη συνέλευση» κατέληξε.