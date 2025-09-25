Απόφαση «βόμβα» για τη Eurovision 2026: Σε ψηφοφορία η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό

Μια απόφαση «βόμβα» που ανατρέπει τα δεδομένα στον κόσμο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026 πήρε η EBU (Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης).

Μετά από εσωτερικές διαφωνίες και διχογνωμία που δεν έχει προηγούμενο, η Ένωση αποφάσισε σύμφωνα με τους Times Of Israel να θέσει σε ψηφοφορία των μελών της τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό του 2026. Το θέμα, που αποτελεί εδώ και καιρό πεδίο έντονης συζήτησης, έφτασε στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ένωσης, το οποίο συνεδρίασε με τη συμμετοχή του πρώην αντιπροέδρου, Πέτρ Ντβόρακ, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση.

Σε επιστολή που απέστειλε σήμερα η EBU στα μέλη της, η οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την αυστριακή εφημερίδα Krone, επισημαίνεται μια «άνευ προηγουμένου ποικιλομορφία απόψεων σχετικά με το θέμα της συμμετοχής του Ισραήλ. Μετά από αυτές τις συζητήσεις, η EBU αναγνώρισε ότι δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τη συμμετοχή της KAN», αναφέρεται στην επιστολή.

📡 Krone has published the letter sent on behalf of EBU President Ms. Delphine Ernotte-Cunci, confirming the meeting for early November.



"The Board agreed that this question merited a broader democratic basis for a decision, whereby all Members should be given a voice." https://t.co/VREVQIsYwU pic.twitter.com/qAsnBYhUjA — ESC Discord (@ESCdiscord) September 25, 2025

Δεδομένου ότι «ποτέ στο παρελθόν δεν έχει αντιμετωπίσει μια τόσο διχαστική κατάσταση», συνεχίζει η επιστολή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της EBU «συμφώνησαν ότι το ζήτημα αυτό απαιτούσε μια ευρύτερη δημοκρατική βάση για τη λήψη απόφασης, στην οποία θα έπρεπε να έχουν λόγο όλα τα μέλη», προγραμματίζοντας μια τέτοια ψηφοφορία για τις αρχές Νοεμβρίου, πριν από την προθεσμία του Δεκεμβρίου για την απόφαση των χωρών σχετικά με τη συμμετοχή τους.

Σε απάντηση, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan εξέδωσε δήλωση στην οποία εκφράζει «την ελπίδα ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα συνεχίσει να διατηρεί τον πολιτιστικό και απολιτικό χαρακτήρα του».

Σημειώνει ότι ο διαγωνισμός «αποτελεί σύμβολο ενότητας, αλληλεγγύης και συναδελφικότητας» και προειδοποιεί ότι η αποβολή του Ισραήλ από τον διαγωνισμό «θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.