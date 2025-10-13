Ραγδαίες εξελίξεις και στη Eurovision λόγω Γάζας: Ακυρώνεται η ψηφοφορία για το μέλλον του Ισραήλ

Την ακύρωση της διαδικτυακής ψηφοφορίας η οποία θα λάμβανε χώρα τον Νοέμβριο προκειμένου να αποφασιστεί η συμμετοχή ή μη του Ισραήλ στη Eurovision αποφάσισαν οι διοργανωτές του διαγωνισμού μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Την ανακοίνωση έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης το βράδυ της Δευτέρας 13/10 σε μια ξεκάθαρη αναφορά για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι, η Αυστρία είχε ζητήσει από χώρες να μην μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό που αναμένεται να διεξαχθεί στη Βιέννη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και τις ανησυχίες σχετικά με τη διετή σύρραξη στη Γάζα.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστρίας, ORF, το οποίο θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, είπε στο Reuters πως χαιρετίζει την απόφαση της EBU.

«Το Συμβούλιο συμφώνησε να εντάξει το θέμα στην ατζέντα της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Χειμώνα, η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο» αντί μας έκτακτης συνάντησης, που επρόκειτο να λάβει χώρα διαδικτυακά τον Νοέμβριο, επισημαίνει σε μια ανακοίνωση της EBU.

Επιπλέον, σημειώνεται πως μετά τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», το Εκτελεστικό Συμβούλιο συμφώνησε ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση αυτοπροσώπως μεταξύ των μελών «σχετικά με το θέμα της συμμετοχής στον Eurovision Song Contest 2026».

Η EBU δεν διευκρίνισε, σε ερώτηση του διεθνούς πρακτορείου ειδήσεων Reuters, εάν μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου KAN θα πραγματοποιηθεί, αναφέροντας πως περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρίαση θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Μερτς: Σκάνδαλο η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Eurovision

Πριν από λίγες ημέρες, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είχε χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

«Νομίζω ότι είναι σκάνδαλο το γεγονός ότι αυτό συζητείται καν. Το Ισραήλ έχει θέση» στον διαγωνισμό, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν, σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, η Γερμανία θα έπρεπε να αποσυρθεί οικειοθελώς από την διοργάνωση, δήλωσε: «Αυτό θα υποστήριζα».

Εδώ και μήνες υπάρχει συζήτηση σχετικά με το εάν το Ισραήλ θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στην Αυστρία, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην Γάζα. Πολλές χώρες έχουν μάλιστα ήδη ανακοινώσει ότι θα απέχουν, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί. Από την πλευρά της η EBU έχει ανακοινώσει ότι η απόφαση θα ληφθεί με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εντός του Νοεμβρίου.