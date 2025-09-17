Eurovision 2026: Δύο Ημιτελικοί και ένας Εθνικός Τελικός για να διαλέξουμε το τραγούδι

Mέσα από μια αναβαθμισμένη διαδικασία, ανοιχτή προς όλους, η οποία θα περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς κι έναν Τελικό, προχωρά η ΕΡΤ για να αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα μας εκπροσωπήσει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2026 στην Αυστρία.

Την ιδέα έφερε και πάλι στο προσκήνιο η διοργάνωση του Εθνικού Τελικού τον περασμένο Ιανουάριο και η εξαιρετική 6η θέση της Ελλάδας στον Τελικό της Eurovision 2025 με την Klavdia και την «Αστερομάτα» της, που έφερε ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας και διαφημιστικά έσοδα στη δημόσια τηλεόραση.

28 τραγούδια

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού στην Ελλάδα, η ΕΡΤ θα διοργανώσει τρεις διαγωνιστικές βραδιές για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης στη Eurovision, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους, ώστε να αναδειχθεί η σύγχρονη μουσική δημιουργία της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, για την ανάδειξη του εκπροσώπου και του τραγουδιού που θα ταξιδέψουν στη Βιέννη τον Μάιο του 2026, θα διαγωνιστούν συνολικά έως και 28 τραγούδια σε δύο Ημιτελικούς, από τα οποία, τα 14 θα προκριθούν στον Εθνικό Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Εθνικό Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των κριτικών επιτροπών, χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Ηλεκτρονικά οι δηλώσεις συμμετοχής

Από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 (και ώρα 23:59), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, ώστε να λάβουν μέρος στη διαδικασία ανάδειξης του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία, καθώς και η φόρμα υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.ert.gr/eurovision2026