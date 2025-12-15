70η Eurovision 2026: Μείναμε στις 35 χώρες και… βλέπουμε - Πικραμένο και διχασμένο το κοινό

Επετειακή Eurovision με… λίγους και καλούς! Ραντεβού στη Βιέννη δίνουν τον Μάιο του 2026 (αν δεν έχουμε κι άλλες αποχωρήσεις) οι 35 χώρες που θα διαγωνιστούν στην 70η Eurovision. Είχε προηγηθεί μια σειρά αποχωρήσεων από χώρες που δεν ήθελαν να συμμετάσχουν εάν το Ισραήλ παρέμενε στον διαγωνισμό.

«Δεν κάνουμε πολιτική»

Η EBU με τη συμπεριφορά της ξεκαθαρίζει πως ο διαγωνισμός δεν είναι πολιτικός και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος, αφού στόχος του είναι να ενώνει την Ευρώπη με τη μουσική, όπως άλλωστε λέει και το σλόγκαν του.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία που αποχώρησαν κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα, δεν έχουν φυσικά την ίδια άποψη γι’ αυτό και εμμένουν στην απόφασή της μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα.

Η τελική (;) λίστα

Η 70η επετειακή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Ο Α' ημιτελικός θα λάβει χώρα στις 12 Μαΐου, ο Β' ημιτελικός στις 14 Μαΐου και ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου. Μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε και η EBU στη σελίδα της στο Instagram, στον διαγωνισμό παραμένουν οι: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο αριθμός των 35 χωρών είναι ο χαμηλότερος στην ιστορία του μουσικού διαγωνισμού. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν στη Eurovision κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 37 και 40. Οι περισσότερες, 41 χώρες, ήταν το 2020, αλλά τότε ο διαγωνισμός ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του Covid19.

«Ενωμένοι με το χρήμα, όχι με τη μουσική»

Έξαλλοι οι χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν για ακόμη μια φορά να κριτικάρουν την απόφαση της EBU με πολύ σκληρά λόγια. «Θα μπορούσαμε να είχαμε 39 χώρες στον διαγωνισμό, αλλά μάλλον έτσι δεν θα ήμασταν αρκετά ενωμένοι! Ευχαριστούμε EBU που κατέστρεψες τη Eurovision για μας», έγραψε ένα χρήστης.

Ακολούθησαν κι άλλα παρόμοια σχόλια: «Αυτή δεν είναι η Eurovision μου. Αυτό δεν θα πει πως είμαστε ενωμένοι», «Φέτος ο διαγωνισμός θα μείνει στην ιστορία για όλους τους λάθος λόγους. Μοιάζει η αρχή του τέλους γι’ αυτό το φεστιβάλ που ήταν κάποτε», «Ενωμένοι με ένα αίσθημα ντροπής», «Ενωμένοι με το χρήμα, τους χορηγούς, την πολιτική, μα ποτέ με τη μουσική».

Η Eurovision του 2026, η 70η διοργάνωση θα μας απασχολήσει και άλλο μέχρι τον Μάιο και πολύ φοβόμαστε πως όλο αυτό που ετοιμάζεται στην Αυστρία ίσως εξελιχθεί σε μεγάλο φιάσκο…