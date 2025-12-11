Αποχωρήσεων συνέχεια στη Eurovision: Εκτός διαγωνισμού και η Ισλανδία

Στον δρόμο που χάραξαν Ισπανία, Ολλανδία, Ιρλανδία και Σλοβενία προχωρά η Ιρλανδία η οποία ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης την αποχώρησή της από τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη.

Ο Στέφαν Έιρικσον, γενικός διευθυντής του ισλανδικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RÚV, δήλωσε «Δεν υπάρχει καμία ηρεμία ή χαρά που να συνδέεται με αυτόν τον διαγωνισμό όπως έχουν τα πράγματα τώρα. Σε αυτή τη βάση, πρώτα και κύρια, κάνουμε ένα βήμα πίσω όσο η κατάσταση είναι ως έχει».

Η RÚV δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ «δημιουργεί διχόνοια τόσο μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU) όσο και μεταξύ του κοινού».

Το διοικητικό συμβούλιο του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ανακοίνωσε την απόφασή του λίγο πριν εκπνεύσει η διορία που είχε θέσει η EBU μετά τη Γενική Συνέλευση στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα.

Η Ισλανδία θεωρητικά είναι η τελευταία χώρα που θα ανακοίνωνε την απόφασή της. Η Πολωνία από την πλευρά της επιβεβαίωσε τελικά ότι θα συμμετάσχει κανονικά στον 70ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Iceland becomes the fifth nation to boycott Eurovision 2026 after it was confirmed that Israel will be allowed to compete. pic.twitter.com/RgTylC9bh7 — Pop Crave (@PopCrave) December 10, 2025

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε: «Σεβόμαστε την απόφαση όλων των ραδιοτηλεοπτικών φορέων που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του επόμενου έτους και ελπίζουμε να τους καλωσορίσουμε ξανά σύντομα».

Η παρουσία του Ισραήλ στη Eurovision αποτελεί αυξανόμενη πηγή έντασης, λόγω του πολέμου στη Γάζα και των ανησυχιών σχετικά με τις διαδικασίες ψηφοφορίας και προεκλογικής εκστρατείας, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών ότι η κυβέρνηση του προσπάθησε να επηρεάσει την ψήφο του κοινού στη 69η διοργάνωση.

