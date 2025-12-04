Eurovision: Ποιες χώρες μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό μετά το πράσινο φως στο Ισραήλ

Τα πάνω κάτω έφερε η ψηφοφορία που διεξήγαγε η Γενική Συνέλευση της Eurovision η οποία διεξήχθη στη Γενεύη την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου με κεντρικό θέμα την ψηφοφορία για την παραμονή του Ισραήλ στον διαγωνισμό.

Ύστερα από την απόφαση της κανονικής συμμετοχής του Τελ Αβίβ στη διοργάνωση που θα γίνει τον προσεχή Μάιο στη Βιέννη, τουλάχιστον 4 χώρες ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν επίσημα.

Ειδικότερα, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ψηφοφορίας, η Ολλανδία δια μέσου του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού της φορέας AVROTROS ξεκαθάρισε ότι δεν θα λάβει μέρος στον 60ο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού. Μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να μεταδώσει τις βραδιές των ημιτελικών και του τελικού.

Η ανακοίνωση του AVROTROS

«Το AVROTROS αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από μια προσεκτική και εκτενή διαδικασία διαβούλευσης, κατά την οποία συμβουλευτήκαμε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων: από τον Ισραηλινό πρέσβη στη Διεθνή Αμνηστία, από την EBU έως διάφορους ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, καθώς και το δικό μας Συμβούλιο Σύνδεσης, το Συμβούλιο Εργαζομένων, το Εποπτικό Συμβούλιο και τους χιλιάδες θαυμαστές της Eurovision που επικοινώνησαν μαζί μας. Αφού στάθμισε όλες τις απόψεις, το AVROTROS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας. Η απόφαση αυτή ελήφθη σε στενό συντονισμό με την Ολλανδική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση (NPO), η οποία σέβεται και υποστηρίζει τα συμπεράσματα που έχουμε εξαγάγει.

Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι πολύτιμος για εμάς. Ο πολιτισμός συνδέει, αλλά όχι με κάθε κόστος. Ό,τι συνέβη τον τελευταίο χρόνο αγγίζει τα όριά μας. Οι παγκόσμιες αξίες όπως η ανθρωπιά και η ελευθερία του τύπου έχουν παραβιαστεί σοβαρά και δεν είναι διαπραγματεύσιμες για εμάς. Επιπλέον, οι πολιτικές παρεμβάσεις της περασμένης χρονιάς έδειξαν ότι η ανεξαρτησία και ο ενοποιητικός χαρακτήρας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision δεν είναι πλέον αυτονόητες. Επιλέγουμε τις βασικές αξίες του AVROTROS και, ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, έχουμε την ευθύνη να παραμένουμε πιστοί σε αυτές τις αξίες, ακόμη και όταν αυτό είναι περίπλοκο ή ευάλωτο».

Αποχωρεί και η Ισπανία

Λίγο μετά την ανακοίνωση, ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε την αποχώρησή του ακολουθώντας την Ολλανδία.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι καμία βραδιά δεν θα προβληθεί στην τηλεόραση ενώ προσθέτει «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις σοβαρές μας αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή του ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN στη Eurovision 2026. Η κατάσταση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός και την έγκριση της ειρηνευτικής διαδικασίας, και η χρήση του διαγωνισμού από το Ισραήλ για πολιτικούς σκοπούς, καθιστούν ολοένα και πιο δύσκολη τη διατήρηση της Eurovision ως ουδέτερης πολιτιστικής εκδήλωσης ».

Σημειώνεται ότι η Ισπανία είναι μια από Big Five χώρες η αποχώρηση της οποίας κρίνεται αρκετά σοβαρή καθώς κάθε χρόνο δαπανεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για τη διοργάνωση.

Σλοβενία και Ιρλανδία εκτός, αβέβαιη η συμμετοχή της Ισλανδίας

Την ίδια στάση όμως αποφάσισαν να κρατήσουν τόσο η Σλοβενία όσο και η Ιρλανδία οι οποίες με τη σειρά τους ανακοίνωσαν ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχουν στον 60ο διαγωνισμό τραγουδιού.

Ο σλοβενικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTV δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει «εάν το Ισραήλ συμπεριληφθεί μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών» και ότι οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες δεν άλλαξαν την άποψή του. «Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, η RTV Slovenia έχει δεσμευτεί να τηρεί τις ηθικές αρχές και αναμένει ότι ισχύουν ίσοι κανόνες και πρότυπα για όλα τα μέλη της EBU και όλες τις συμμετέχουσες χώρες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, στην ανακοίνωση της ιρλανδικής τηλεόρασης RTE ξεκαθαρίστηκε επίσης ότι καμία βραδιά δεν θα μεταδοθεί ενώ τόνισε ότι η αδιάλλακτη στάση της οφείλεται στο γεγονός ότι στη Γάζα έχουν σκοτωθεί χιλιάδες ζωές ενώ η ανθρωπιστική κρίση έχει θέσει σε κίνδυνο τους πολίτες του θύλακα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνεχιζόμενες δολοφονίες δημοσιογράφων στην περιοχή αλλά και την απαγόρευση εισόδου στη Γάζα.

🚨 Latest: Full statement from @rte confirming Ireland's withdrawal from Eurovision 2026. pic.twitter.com/60aB8R7geX — Éirevision Podcast 🇮🇪 (@EirevisionPod) December 4, 2025

Ωστόσο, αβέβαιη κρίνεται και η παραμονή της Ισλανδίας ενώ το Βέλγιο έχει απειλήσει ότι σκέπτεται να αποχωρήσει μετά το αποτέλεσμα της ψηφορίας.