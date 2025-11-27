Επιμένει στο βέτο για τη Eurovision η Ισπανία - «Δεν θα συμμετάσχουμε αν διαγωνιστεί το Ισραήλ»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Eurovision καθώς το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, η ισπανική ραδιοτηλεόραση RTVE επικύρωσε την απόφασή της ενώπιον της Βουλής αλλά και της Γερουσίας να μην συμμετάσχει στον διαγωνισμό τον ερχόμενο Μάιο.

Ο πρόεδρος του RTVE, José Pablo López ξεκαθάρισε ότι όσο το Ισραήλ παραμένει, η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει στον επερχόμενο διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Η Ισπανία εμμένει στην αρχική της απόφαση, την οποία είχε κοινοποιήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, πριν υπογραφεί η εκεχειρία στη Γάζα. Ο López τόνισε ότι οι εχθροπραξίες από την πλευρά του Ισραήλ ήταν «προκλητικές» και οδήγησαν σε μια «εξαιρετικά σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία είναι μέρος των λεγόμενων Big 5 χωρών, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι Πέντε Μεγάλες Χώρες είναι οι μεγαλύτεροι οικονομικοί χορηγοί του διαγωνισμού και οι συμμετοχές τους προκρίνονται αυτόματα στον Μεγάλο Τελικό κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais, όταν ρωτήθηκε για το θέμα από μέλος του κοινοβουλίου της σοσιαλιστικής ομάδας λίγες ημέρες πριν από τις συζητήσεις σχετικά με τα νέα μέτρα για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision και τη συμμετοχή του Ισραήλ, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεόρασης (EBU), ο López δήλωσε ότι «η θέση του RTVE επί του θέματος δεν έχει αλλάξει».

«Διατηρούμε την ίδια θέση για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, λόγω της γενοκτονίας που έχει διαπραχθεί στη Γάζα. Ως πρόεδρος του RTVE, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Και νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Αλλά θέλω να θίξω ένα άλλο ζήτημα: τη συστηματική μη συμμόρφωση του Ισραήλ με τους ίδιους τους κανόνες».

Παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «εκμεταλλεύεται πολιτικά τον διαγωνισμό» και προσπαθεί να «επηρεάσει» το αποτέλεσμα. «Δεν έχει τιμωρηθεί για αυτό, κάτι που έχει συμβεί τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι παρών στο φεστιβάλ», πρόσθεσε.

«Οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε εμπλακεί σε αυτό το είδος χρήσης του διαγωνισμού, σας διαβεβαιώ, θα τιμωρούνταν και θα αποβαλλόταν τουλάχιστον προσωρινά» προσέθεσε.

Ο López ανέφερε ότι την περασμένη Δευτέρα έλαβε επιστολή από τον Γενικό Διευθυντή της EBU, Νόελ Κάραν, στην οποία αναγνωρίζεται ότι «χάρη στην πίεση του RTVE, θα ληφθούν ορισμένα μέτρα για την αποτροπή της κυβερνητικής παρέμβασης και της πολιτικής χρήσης του φεστιβάλ, εκτός από τις νοθευμένες ψήφους που, όπως δήλωσα αρχικά, είχαν συμβεί».

Παρά την επιστολή, υποστήριξε ότι «αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν, ούτε εγγυώνται ότι η παρέμβαση από μια κυβέρνηση όπως του Ισραήλ ή οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης δεν μπορεί να συμβεί ξανά».

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Σλοβενία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.