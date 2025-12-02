Το κρίσιμο στοίχημα για τη Eurovision: Πιθανή ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ την Πέμπτη

«Ώρα μηδέν» για τον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό Eurovision καθώς την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, καθώς αρκετά κράτη - μέλη που συμμετέχουν σε αυτόν ενδέχεται να ψηφίσουν για την συμμετοχή του Ισραήλ ενόψει της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς ήδη αρκετές χώρες απειλούν να μη λάβουν μέρος σε περίπτωση που η EBU δεν λάβει σαφή μέτρα λόγω του πολέμου στη Γάζα. Ήδη η Σλοβενία έχει αποσυρθεί από τη διοργάνωση ενώ από την πλευρά της, η Ισπανία έχει θέσει το δικό της βέτο με την Ιρλανδία και την Ολλανδία να συντάσσονται στην ίδια γραμμή.

Από την άλλη, χώρες όπως η Γερμανία έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν συμφωνούν με ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ δυναμιτίζοντας έτσι την κατάσταση.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης θα συνεδριάσουν προκειμένου να συζητήσουν νέους κανόνες που έχουν καταρτιστεί προκειμένου να αποτρέπεται το ενδεχόμενο κυβερνήσεις και τρίτα μέρη να προωθούν με τρόπο δυσανάλογο τραγούδια, με στόχο να επηρεάσουν ψηφοφόρους, μετά τη διαμάχη που ξέσπασε φέτος για την δεύτερη θέση που κατέλαβε το Ισραήλ.

Εάν δεν πειστούν πως οι κανόνες είναι επαρκείς, θα διεξαχθεί μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή, είπε η EBU, χωρίς να κατονομάζει το Ισραήλ συγκεκριμένα.

Η Eurovision θέλει να είναι απολιτική

Η ετήσια γιορτή της ποπ μουσικής, που μεταδίδεται τηλεοπτικά και την παρακολουθούν περίπου 150 εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, στοχεύει να είναι απολιτική, όμως ο πόλεμος στη Γάζα την έχει βυθίσει σε μια αντιπαράθεση. Ένα μποϊκοτάζ από ορισμένους από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους υποστηρικτές του διαγωνισμού, μεταξύ άλλων της Ισπανίας, ενέχει τον κίνδυνο για μια πολύ μεγάλη πτώση των ποσοστών θεαματικότητας και πιθανών χορηγιών.

Φέτος, οι επικριτές κατηγορούν το Ισραήλ ότι προώθησε άδικα την κατάταξη στη δεύτερη θέση της διαγωνιζόμενής του Γιουβάλ Ραφαέλ, μιας επιζήσασας της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου.

«Ελπίζουμε πως το πακέτο των μέτρων θα διαβεβαιώσει τα μέλη πως αναλαμβάνουμε αποφασιστική δράση για να προστατεύσουμε την ουδετερότητα και αμεροληψία του Διαγωνισμού Τραγουδιού», τονίζει η EBU. Για τον ειδικό της Eurovision Πολ Τζόρνταν πρόκειται για μια «στιγμή ορόσημο» για τον διαγωνισμό.

«Πρόκειται για ένα σημείο πραγματικής κρίσης για την Eurovision και την ΕΒU… Νομίζω ότι πιθανόν πρέπει να προχωρήσει σε ψηφοφορία», υπογράμμισε.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Λουξεμβούργου RTL στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές, ενώ το δίκτυο NRK της Νορβηγίας περιέγραψε πως το μήνυμα που στέλνει η EBU για μεγάλες αλλαγές είναι «πολλά υποσχόμενο». Εάν μια ψηφοφορία κατά του Ισραήλ στεφθεί με επιτυχία, η Γερμανία πιθανόν θα αποσυρθεί και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό, είπε μια πηγή του φορέα μετάδοσης στο Reuters.

Πηγή από τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΚΑΝ είπε στο Ρόιτερς πως πιστεύει ότι οι συζητήσεις σχετικά με τον αποκλεισμό του Ισραήλ είναι αδικαιολόγητες, διαβεβαιώνοντας πως το KAN συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες της EBU.