Nemo: Επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision - Διαμαρτύρεται για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν μέρα με τη μέρα οι αντιδράσεις χωρών και καλλιτεχνών στην απόφαση της EBU το Ισραήλ να παραμείνει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Έτσι λοιπόν μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισλανδία που επέλεξαν να μην εμφανιστούν στη σκηνή της αυστριακής διοργάνωσης τον Μάιο του 2026, τώρα έρχεται το Nemo, που με το “Code” κέρδισε τον διαγωνισμό το 2024, και δηλώνει πώς επιστρέφει το τρόπαιο για να διαμαρτυρηθεί που η EBU

«Αυτό το τρόπαιο δεν μου ανήκει»

Στην ανάρτησή του στο Instagram το Nemo αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πέρσι κέρδισα τη Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρότι είμαι απέραντα ευγνώμων για την κοινότητα του διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει.

Η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έκαναν τον διαγωνισμό τόσο σημαντικό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU.

«Κάτι πάει πολύ λάθος»

Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να “μαλακώσει” την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επέμενε ότι η Eurovision δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι πάει πολύ λάθος.

Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που διακηρύσσετε. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους. Περιμένω τη στιγμή που λόγια και πράξεις θα ευθυγραμμιστούν. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας, Nemo».

Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που στήνεται, το λες και… γκαντεμιά που για το 2026 η ΕΡΤ έκανε ανοιχτό διαγωνισμό για να βρεθούν συμμετοχές και ετοιμάζει δύο ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό για να επιλεγεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα το 2026 στην Αυστρία…