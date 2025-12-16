«Sing for Greece»: Πότε θα γνωρίσουμε τους 28 υποψήφιους της Eurovision

Τη στιγμή που διάφορες χώρες αποχωρούν από τη Eurovision εξαιτίας της παραμονής του Ισραήλ στον διαγωνισμό, η ΕΡΤ ζει στο δικό της παράλληλο σύμπαν και δεν πτοείται από τις αντιδράσεις, αφού για πρώτη φορά ετοιμάζει τρία μεγάλα σόου (δύο ημιτελικούς και τον τελικό) για να αναδειχθεί αυτός που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 70η Eurovision που θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη και δεν θέλει κανένας να της χαλάσει τα σχέδια!

Save the date

Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 19.00, με την εκπομπή «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026 - Οι φιναλίστ». Εκεί οι τηλεθεατές θα έχουν μια πρώτη γνωριμία με τους 28 καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Αν νομίζετε πως γι’ αυτούς τους τραγουδιστές η διαδικασία θα είναι… ευκολάκι, γελιέστε! Και ο λόγος; Και οι 28 συμμετέχοντες θα διαγωνιστούν σε έναν από τους δύο ημιτελικούς και μόνο οι μισοί από αυτούς θα πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Το πρώτο άκουσμα

Το «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026 - Οι φιναλίστ» δεν θα μείνει όμως μόνο στη γνωριμία με τους 28 διαγωνιζόμενος, όχι! Η εκπομπή αυτή, μας υπόσχονται πως θα έχει πολλές εκπλήξεις και ακόμη περισσότερη μουσική.

Έτσι λοιπόν θα πάρουμε μια μικρή, πολύ μικρή γεύση από το τραγούδι του κάθε υποψήφιου, αφού θα ακούσουμε αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών που θα διεκδικήσουν τη νίκη και συνεπώς το εισιτήριο για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Αυστρίας. Στη συνέχεια κοινό και επιτροπή θα επιλέξει το τραγούδι που θα πετάξει για Βιέννη και... ας νικήσει ο καλύτερος, μην γίνουμε ρεζίλι πάλι!