Eurovision 2026: Αποκαλυπτήρια για τους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού

Σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ δίνει το σύνθημα για την ελληνική πορεία προς τη Eurovision, με μια λαμπερή, τρίωρη τηλεοπτική βραδιά στην ΕΡΤ1. Η εκπομπή «Sing for Greece» αποκαλύπτει τους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, η οποία θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.



Από τις 19:00 έως τις 22:00, η Μπέτυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, παρουσιάζουν τους υποψηφίους, τις ιστορίες πίσω από τις συμμετοχές και τα πρώτα στοιχεία των τραγουδιών που θα ακουστούν στον Εθνικό Τελικό του Φεβρουαρίου. Μουσική, συνεντεύξεις, backstage εικόνες και εκπλήξεις συνθέτουν το σκηνικό της βραδιάς.



Ξεχωριστή στιγμή αναμένεται η εμφάνιση-έκπληξη της Klavdia, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στο φινάλε της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της τελικής ευθείας προς τη Eurovision 2026.

Η ψηφοφορία των fans

Παράλληλα, οι φίλοι της Eurovision συμμετείχαν στη μεγάλη ψηφοφορία του Songfestival.be για λογαριασμό του EFR12 Radio, επιλέγοντας τα αγαπημένα τους τραγούδια από την ιστορία του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα, που προέκυψαν από ψηφοφορία τον περασμένο Νοέμβριο, επιβεβαίωσαν την απόλυτη κυριαρχία της Loreen.



Η Σουηδή καλλιτέχνιδα κατέκτησε τόσο την πρώτη θέση με το Euphoria, όσο και τη δεύτερη με το Tattoo, εδραιώνοντας τον τίτλο της «βασίλισσας» της Eurovision.

Οι κορυφαίες θέσεις και οι ελληνικές συμμετοχές

Στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι Shkodra Elektronike με το Zjerm, σημειώνοντας την καλύτερη κατάταξη της Αλβανίας στην ιστορία της συγκεκριμένης ψηφοφορίας. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Käärijä, Chanel, Cornelia Jakobs, Baby Lasagna και Erika Vikman.



Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα με το ZARI της Μαρίνα Σάττι. Το Fuego της Ελένη Φουρέιρα κατέλαβε τη 18η θέση, ενώ ακολούθησαν η Αστερομάτα, το My Number One και το Die For You σε χαμηλότερες θέσεις.

Στην τελευταία θέση της λίστας, στη θέση 250, βρέθηκε το I Don’t Feel Hate του Jendrik, που εκπροσώπησε τη Γερμανία στη Eurovision του 2021.