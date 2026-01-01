Klavdia: «Μετά τον εθνικό τελικό κλείστηκα στο δωμάτιό μου, φρίκαρα, γινόταν πανικός στο σπίτι»

Η Klavdia ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» και μίλησε για την εμπειρία της από τη Eurovision, από τη στιγμή που κέρδισε τον εθνικό τελικό με την “Αστερομάτα”, μέχρι τον διαγωνισμό της Βασιλείας όπου κέρδισε την 6η θέση για την Ελλάδα.

«Πήγα στον εθνικό τελικό με έναν αέρα ότι “πάω να με γνωρίσει ο κόσμος και λίγο πιο πολύ οι Eurofans”. Δεν ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Είχα προετοιμαστεί για το σενάριο ότι δεν θα κερδίσω. Και τελικά κερδίζω. Και κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου, τις επόμενες δύο μέρες, για να συνειδητοποιήσω τι έχω να κάνω!

Εγώ λειτουργώ με κουτάκια. Φρικάρα. Γινόταν πανικός στο σπίτι, οι τηλεοράσεις στη διαπασών με τα πάνελ. Τους έλεγα “μη μου πείτε τίποτα, δεν θέλω να ακούσω τι είπαν”. Ήθελα απλά να συνειδητοποιήσω τι έρχεται τους επόμενους μήνες. Ξεφρίκαρα μετά και μπήκα στο μουντ ρομποτάκι. Από τη στιγμή που πάμε, πάμε, το είχα συνειδητοποιήσει πια».

«Κουβαλούσα μια χώρα»

«Στον ημιτελικό πέρασαν τα πάντα από το κεφάλι μου. Ήταν βασανιστικά δευτερόλεπτα. Έκανα σενάρια για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση αποτυχίας. Αλλά ήμουν σίγουρη για εμένα, ότι θα ανέβω στη σκηνή και θα αποδώσω. Για τα αποτελέσματα δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, άνθρωποι ψηφίζουν. Δεν πήγα για τον εαυτό μου, κουβαλούσα μια χώρα»

«Ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι»

«Είχα θέσει άλλα expectations για τη Eurovision και πήγε πολύ, πολύ καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. Μετά τη Eurovision ήρθε μια τεράστια αποδοχή από τον κόσμο, τόση αγάπη, τόση στήριξη. Άκουγα συχνά ότι “είναι τόσο ωραίο το τραγούδι, είναι τόσο ελληνικό, που νιώθουμε υπερήφανοι και δεν μας ενδιαφέρει τι θέση θα πάρουμε”. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό, ότι ο κόσμος αγάπησε το τραγούδι σαν τραγούδι».