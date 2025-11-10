Σοφία Βόσσου: «Είναι τραγικά τα όσα άκουσε η Klavdia πέρσι μέχρι να σκίσει στη Eurovision»

Η Σοφία Βόσσου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στην εντιμότητα των καλλιτεχνών που μεσουράνησαν τη δεκαετία του ’90. «Τα καλά πράγματα έχουν διάρκεια. Για μένα, ένα 90% της γενιάς αυτής, ήμασταν πολύ υπεύθυνοι και είμαστε. Δεν κοροϊδέψαμε τον κόσμο, δεν ξεπουληθήκαμε, κρατήσαμε μία στάση. Μας κόστισε την καριέρα μας, αλλά ο χρόνος μας έχει αποζημιώσει, όπως αποζημιώνει κάθε τι καλό και συνεπές».

Η Eurovision

Η τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στη Eurovision, αφού στο παρελθόν έχει και η ίδια συμμετάσχει στον διαγωνισμό. «Έχει αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει όλα, δηλαδή θα είμαστε δεινόσαυροι; Μια χαρά είναι η Eurovision, πάντα ένα παιχνίδι ήταν, πάντα ένα πάρτι ήταν, ανάλογα με τα στάνταρ της εποχής.

Έχω ακούσει κάποια ονόματα από αυτά που έχουν δηλώσει συμμετοχή για του χρόνου. Ξέρω για την Πέννυ Μπαλτατζή και τον Good Job Nicky που τον αγαπάω πάρα πολύ. Τι ταλέντο αυτό το παιδί, επίσης. Πέρσι η Klavdia έσκισε το κορίτσι και τι άκουσε όμως μέχρι να σκίσει. Τραγικό».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης

Η Βόσσου σχολίασε και την υπόθεση Μαζωνάκη παίρνοντας ξεκάθαρη στάση υπέρ του καλλιτέχνη. «Πάντα είχε τα πάνω του ο Γιώργος, δεν ήταν ποτέ στα κάτω του. Πάντα στα πάνω του, πάντα δημιουργικός, πάντα πρωτοπόρος. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Τον λατρεύω, τον αγαπώ. Και γλυκύτατος άνθρωπος».

φωτογραφία NDP

Μαμά και κόρη

Η Σοφία Βόσσου μίλησε και για τη σχέση που έχει με την κόρη της. «Έχουμε μια καταπληκτική σχέση. Πάντα ήταν και πάντα είναι. Είμαστε σε πολύ καλή περίοδο, στο μεταξύ, γιατί είμαστε και πολύ κοντά τώρα, μένουμε μαζί στη Σαλαμίνα. Δεν παρεμβαίνω στη ζωή της. Λέω τη γνώμη μου και κάνει ό,τι θέλει αυτή.

Δεν παρεμβαίνω σε κανέναν άνθρωπο γενικότερα γιατί το να παραμβαίνεις το κάρμα του άλλου είναι μεγάλη αμαρτία. Τον συμβουλεύεις και αυτός επιλέγει. Ο Θεός μας έδωσε ελεύθερη βούληση.