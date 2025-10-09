Σοφία Βόσσου: «Γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα και ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα»

Μια πολύ σοβαρή περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε η Σοφία Βόσσου στην παιδική της ηλικία και μίλησε γι' αυτό στην εκπομπή «Memories of Flavors» του σεφ Μάριου Γλύκα στο YouTube.

«Δυσκολεύτηκα ως παιδάκι, διότι γεννήθηκα με συγγενές εξάρθρημα, που σημαίνει ότι τα ποδαράκια μου ήταν βγαλμένα από τη λεκάνη. Τότε δεν τα εξέταζαν τα παιδιά, γιατί θα μπορούσε σε 40 μέρες να έχει κολλήσει αυτό. Δεν το πήραν χαμπάρι και έμεινα πέντε χρόνια στον γύψο» εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Η Σοφία Βόσσου θυμάται ότι ένιωθε πολύ καταπιεσμένη εκείνα τα χρόνια που το βίωνε και παραδέχθηκε: «Ως παιδάκι δεν μπουσούλησα, δεν έτρεξα. Από τα 5-6 μου και μετά απελευθερώθηκα. Αυτό ήταν λίγο καταπιεστικό».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς πριν κάποια χρόνια είχε εξομολογηθεί για ένα πρόβλημα που είχε στο στομάχι της: «Δεν μπορούσα να φάω. Μου έκαναν μια ορμόνη για να σταματήσει το συρίγγιο και αλλοιώθηκε η γεύση μου. Έκανε στένωση ο οισοφάγος μου, κάναμε ένα χειρουργείο. Στις 7 μέρες, ενώ πήγε καλά, έκανε διάτρηση το στομάχι μου, κάναμε και δεύτερο χειρουργείο. Είχα φτάσει 37 κιλά».