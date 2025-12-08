Σοφία Βόσσου: «Παλιόγρια λένε τη μία και την άλλη - Έχω βιώσει τον ηλικιακό ρατσισμό»

Η Σοφία Βόσσου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό, θύμα του οποίου έχει πέσει και η ίδια που ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο. «Καλέ ναι, έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, μου σούρνουν διάφορα σχόλια σούρνουν κάτω από δημοσιεύσεις στα social media. “Παλιόγεροι, τι θέλετε; ή λένε “παλιόγρια τη μία και την άλλη”. Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό. Αντί να είμαστε ευλογημένοι που έχουμε χρόνια, που ζούμε και που μεγαλώνουμε!

«Θα πρέπει να φτύνονται, να ντρέπονται»

Δεν υπάρχει ηλικία που θα πρέπει να σταματά ένας καλλιτέχνης. Όποιοι δεν θέλουν να ακούνε έναν καλλιτέχνη να πάνε αυτοί σπίτι τους και να μην τον ακούν, άμα δεν θέλουν. Να πάνε να ακούσουν τις αρλούμπες που ακούν και να βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και να φτύνονται, να ντρέπονται».

Eurovision και Ισραήλ

Η τραγουδίστρια σχολίασε και όλο τον χαμό που έχει γίνει από διάφορες χώρες που θέλουν το Ισραήλ να αποκλειστεί από τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. «Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Δεν πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική σε αυτό, διαφωνώ! Με αυτή τη λογική να απαγορεύουμε και στη Γερμανία να συμμετάσχει επειδή είχε τον Χίτλερ, έλεος τώρα!»

«Α πα πα, δεν μπορώ»

Η Βόσσου θυμήθηκε τις παλιές καλές εποχές που έκανε τηλεόραση με την Έλντα Πανοπούλου και εξέφρασε την απέχθειά της στις τωρινές εκπομπές. «Μου λείπει η τηλεόραση, σαν το πρωινάδικο που κάναμε με το “Μεταξύ μας”. Έχω βαρεθεί το κουτσομπολιό, τις κριτικές, τις φωνές και τους τσακωμούς. Α πα πα, δεν μπορώ και δεν βλέπω τίποτα στην τηλεόραση. Μπλέκονται, δεν καταλαβαίνεις ποιος μιλάει, που, αυτό… Έλεος».