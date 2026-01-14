Σοφία Βόσσου: «Πριν από τα 40 είχα σχέση με άνδρες που με περνούσαν 10 - 12 χρόνια και έτρωγα κέρατο»

Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day ήταν η Σοφία Βόσσου και μίλησε για την σχέση με την κόρη της, Ερασμία, αλλά και για την δική της προσωπική ζωή.

«Η κόρη μου ζει μόνιμα στη Σαλαμίνα, όπως και εγώ, περνάμε πολύ ωραία. Η ζωή είναι πολύ πιο ήρεμη εκεί και πιο ανθρώπινη. Χρόνια πήγαινα εκεί, στο εξοχικό που έχω και στο οποίο μένει τώρα εκείνη» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Δεν μπορώ να πνίγουμε τα παιδιά μας και να τα καθοδηγούμε. Η ζωή είναι δική τους. Το ότι τα φέρνουμε στη ζωή δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα τοποθετούμε... δεν είναι σκακιέρα και βάζουμε το πιόνι. Γιατί παρεμβαίνεις στο κάρμα και στη ζωή του. Πρέπει να κάνει τα λάθη του, να φάει τα σκαμπίλια του και να διδαχθεί, να επιλέξει... Δώσε του κάποιους δρόμους και άστο και να είσαι πίσω στήριγμα».

«Λέω ναι στο φλερτ. Δεν μπορώ και την ηλικιοφοβία. Κάποιοι είναι μαζί γιατί γουστάρουν. Κανείς δεν ξέρει αν κάνει ο ένας στον άλλον. Οι περισσότερές μου σχέσεις, μετά τα 40 μου, ήταν με άνδρες μικρότερης ηλικίας. Πριν από τα 40 μου, οι άνδρες που είχα σχέση με περνούσαν 10 - 12 χρόνια. Έχω φάει κέρατο... και το συγχωρούσα. Όταν η σχέση είναι έντονη και πολλών ετών κάπου και οι δύο αφήνουμε περιθώρια. Καμιά φορά θα πρέπει να βλέπουμε και τα δικά μας λάθη και να τα συζητάμε» είπε η τραγουδίστρια σε άλλο σημείο της συνέντευξης.