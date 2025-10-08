Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω ένα αυτοάνοσο... δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ»

Η Κατερίνα Παπουτσάκη αποφεύγει τα τελευταία χρόνια να μιλάει για την προσωπική της ζωή, γι' αυτό και όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή «Happy Day» που ήταν καλεσμένη για τον σύντροφό της, Θάνο Χατζόπουλο, αρκέστηκε να απαντήσει: «Όλα είναι καλά και είμαι καλά. Δεν μου αρέσει να υπεραναλύω αυτά τα πράγματα».

Μιλώντας για την μητρότητα και το πώς καταφέρνει να ισορροπεί τις επαγγελματικές υποχρεώσεις με την οικογενειακή ζωή είπε: «Τα παιδιά μου… Είμαστε στην προ-εφηβεία. Αισθάνομαι ότι είμαστε σε αρμονική κατάσταση. Έχει γίνει καλή επιλογή σχολείων. Καλά πάμε. Δυσκολεύομαι με την ποσότητα του χρόνου, έχω και το θέατρο. Ωστόσο, δεν θα είναι για πολύ. Το έχω εξηγήσει στα παιδιά. Η παράστασή μας όμως θα είναι Δευτέρα, Τρίτη και θα έχω τα υπόλοιπα βράδια με τα παιδιά».



«Έχω ένα αυτοάνοσο και είναι σε έξαρση ή όχι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι και το πώς είμαι ψυχοσωματικά... Είναι κάτι που δεν μπορώ να φάω, σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς, πρέπει από μόνη σου να το φτιάξεις».