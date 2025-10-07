Klavdia: «Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί, είμαστε μια χαρά, αγαπιόμαστε»

Η Klavdia ήταν καλεσμένη στο διαδικτυακό «Τσάι με Λεμόνι» στο Youtube και αποκάλυψε για πρώτη φορά πως εκείνη και ο Oge δεν είναι πια ζευγάρι. Οι δυο τους ήταν σε σχέση εδώ και περίπου έναν χρόνο, αλλά το τελευταίο διάστημα σύννεφα είχαν εμφανιστεί και πριν καλά καλά το καταλάβουν και οι ίδιοι, η σχέση τους έλαβε τέλος.

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί. Είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Μια χαρά, αγαπιόμαστε, θαυμαζόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή στη χώρα μας σε αυτό που κάνει. Ο τύπος είναι πολυεργαλείο: γράφει, τραγουδάει, κάνει παραγωγές, τα κάνει όλα. Δεν έχει ειπωθεί κάπου δημόσια αυτό».

«Η φωνή της είναι δώρο Θεού»

Τον περασμένο Μάιο, λίγες εβδομάδες πριν η Klavdia ανέβει στη σκηνή της Eurovision και με την «Αστερομάτα» της κατακτήσει την 6η θέση για την Ελλάδα, ο ράπερ OGE είχε μιλήσει στο «The 2 night show» για την αγαπημένη του. «Με την Κλαυδία είμαστε μαζί επτά μήνες, είμαι πολύ περήφανος για εκείνη. Τη θαυμάζω και την καμαρώνω. Είναι πολύ εργατική, βλέπει σοβαρά τη δουλειά της. Πιστεύω ότι μετά την πρώτη πρόβα στη Eurovision, θα τραβήξει την προσοχή και θα ανέβει σε θέσεις. Η φωνή της είναι δώρο Θεού, έχει τσαγανό».