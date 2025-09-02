Κλαυδία: Πλημμύρισε το Ηρώδειο με τη μαγική φωνή της - Το χειροφίλημα του Σταμάτη Κραουνάκη

Στην παράσταση «Αριστοφάνεια» που παρουσίασε και διηύθυνε ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής συμμετείχε η Κλαυδία και ο επί σκηνής παρουσιαζόμενος Αριστοφάνης, σχολίασε την επικαιρότητα της εποχής του, που ενδεχομένως μπορεί να θύμισε σε πολλούς κάτι από το σήμερα…

Φορώντας ένα μάξι φόρεμα σε χρώμα κίτρινο, η ερμηνεύτρια απέδειξε για πολλοστή φορά ότι διαθέτει μια εξαιρετική φωνή και στο φινάλε της βραδιάς στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μάγεψε τους πάντες με το «Τραγούδι της Ειρήνης» του Αριστοφάνη τον οποίο υποδύθηκε ο Σταμάτης Κραουνάκης που της γλυκοφίλησε το χέρι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εξαιρετική ήταν και η συμβολή των σπουδαστών της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, αλλά και του Φωνητικού συνόλου «Διαφωνία» και της Χορωδία του CGS που την συνόδευσαν.

Η Κλαυδία μάγεψε το Ηρώδειο στο πλευρό του Σταμάτη Κραουνάκη. pic.twitter.com/bK2d23ue0X — Flash.gr (@flashgrofficial) September 2, 2025

Στο πλευρό της Κλαυδίας, όπως πάντα ο σύντροφός της Oge.

Η μουσική αυτή παράσταση βασίστηκε στη μουσική που έγραψε ο Χρήστος Λεοντής για τις παραστάσεις του Θεάτρου Τέχνης και του Εθνικού Θεάτρου, στην Επίδαυρο, για τις κωμωδίες του Αριστοφάνη: Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη και μεταξύ των ερμηνευτών ήταν και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, η Ιωάννα Φόρτη, η Αγγελική Τουμπανάκη, και ο Πέτρος Δαμουλής.

Την βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους, η Άντζελα Γκερέκου με την κόρη της.

Το παρών έδωσε και η Φωτεινή Δάρρα με την κόρη της, Ρωξάνη Παπαχριστούδη.

Ο Φωκάς Ευαγγελινός με τον Σπύρο Μπιμπίλα.