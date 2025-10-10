Η Κλαυδία θα τραγουδήσει στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η γνωστή τραγουδίστρια, Κλαυδία, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision, θα λάμψει στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Milano – Cortina 2026».

Η τελετή, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου στις 11:00 π.μ. στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα είναι ανοιχτή για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Η Κλαυδία θα έχει διπλή παρουσία στην εκδήλωση, καθώς θα εμφανιστεί στο pre-event show, λίγο πριν την έναρξη της κύριας τελετής, για να υποδεχτεί τους θεατές, ιδιαίτερα τους μαθητές από τα σχολεία της Ελλάδας και θα ερμηνεύσει το τραγούδι της από την Eurovision «Αστερομάτα» αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελετουργικού, για να αποχαιρετήσει συμβολικά την Ολυμπιακή Φλόγα κατά την αναχώρησή της για την Ιταλία. Να σημειωθεί ότι η Αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες του 2026 έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 26 Νοεμβρίου.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση της τραγουδίστριας με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), Ισίδωρο Κούβελο:

«Με χαρά παρουσιάζω σήμερα την αγαπημένη σε όλους τους Έλληνες και ειδικότερα στα νέα παιδιά, Κλαυδία, που τίμησε τη χώρα μας στον τελευταίο διαγωνισμό της Eurovision και βεβαίως θέλω να αναφερθώ στην μεγάλη Τελετή που κάνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Φέτος στις 26 Νοεμβρίου θα γίνει η Αφή της Φλόγας για τους Χειμερινούς Αγώνες Μιλάνο Κορτίνα που είναι τον Φεβρουάριο του 2026 και στις 4 Δεκεμβρίου θα παραδώσουμε τη Φλόγα στους διοργανωτές, τους Ιταλούς. Η Φλόγα δεν είναι απλώς μια φλόγα, είναι αυτό που περιέχει, οι αξίες, ο σεβασμός, η φιλία, η αριστεία, η ειρήνη, η αλληλεγγύη. Είναι όλα αυτά τα οποία μεταλαμπαδεύει η χώρα μας, περνάει από τα χέρια του κάθε λαμπαδηδρόμου για να φτάσει στην πόλη και στη χώρα που διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και να εμπνεύσει τη νεολαία και τον κόσμο με τις Ολυμπιακές αξίες που γεννήθηκαν στη χώρα μας. Εκ μέρους της ΕΟΕ θέλω να την ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχθηκε αμέσως να αποτελέσει ένα κομμάτι της Τελετής και να είναι κοντά μας. Εκτός του ότι είναι ένα σπουδαίο» είπε ο Ισίδωρος Κούβελος και πρόσθεσε:

Eurokinissi

«Είμαστε συνοδοιπόροι με το Υπουργείο Παιδείας σε αυτή τη δράση. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο η άθληση. Ο Ολυμπισμός είναι δύο ισάξιοι πυλώνες, ο ένας είναι ο αθλητισμός και ο άλλος η παιδεία και ο πολιτισμός. Η σκέψη είναι να γίνει η Παράδοση μία ώρα προσιτή έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν τα σχολεία, από όλη την Ελλάδα, για να παρακολουθήσουν αυτή την μοναδική Τελετή, καθώς και το pre-show στο οποίο θα τραγουδήσει η Κλαυδία, η οποία είναι πολύ αγαπητή στα παιδιά, και η οποία δέχθηκε με χαρά να το κάνει. Θα ακολουθήσει το πρωτόκολλο και μετά κατά την αναχώρηση της Φλόγας θα τραγουδήσει την «Αστερομάτα» ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η Τελετή με την Κλαυδία», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΟΕ.

Η Κλαυδία με την σειρά της δήλωσε: «Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την τιμή που μας επιλέξατε για να συμμετέχουμε σε αυτή την τόσο σημαντική Τελετή. Είναι πολύ συγκινητικό να είμαι μέρος αυτής. Ο αθλητισμός, όχι μόνο σαν άθλημα αλλά και ως αξίες είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ για αυτή την Τελετή, η οποία θα είναι και ένα πολύ σημαντικό στιγμιότυπο για τη δική μου πορεία.»