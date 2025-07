Klavdia: «Ζήτησα χίλια συγγνώμη, δεν ήμουν ενήμερη γι’ αυτό»

Η Klavdia μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαιρινό ραντεβού» και απάντησε στα σχόλια που είχε κάνει ο Λάκης Λαζόπουλος για “μια αόρατη καθοδήγηση” αναφερόμενος στην εμφάνισή της στη Eurovision που δεν τον έπεισε. «Το καλό είναι ότι δεν ένιωσα εγώ κάποια αόρατη καθοδήγηση! Εγώ ένιωσα μόνο θετική ενέργεια, η ομάδα μου ήταν πάντα πολύ υποστηρικτική, οπότε όλα καλά».

Παρεξήγηση

Η Klavdia απάντησε και για το θέμα που δημιουργήθηκε όταν τα αρχικά πλάνα που χρησιμοποιήθηκαν στο video clip του τραγουδιού “Αυτά τα μάτια τα γλυκά” ανήκαν σε άλλη σκηνοθέτρια και όχι σε εκείνον που έκανε το δικό της clip και δημιουργήθηκε παρεξήγηση, ενώ γράφτηκαν και πολλά αρνητικά σχόλια. «Η αλήθεια είναι πως δεν έχω δει καθόλου τι γράφτηκε, αλλά όπως έχω ξαναπεί ο κάθε ένας μπορεί να έχει όποια άποψη και γνώμη θέλει και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Νομίζω ότι έγινε κάποιο μπέρδεμα με τον σκηνοθέτη για κάποια πλάνα που έμοιαζαν με ένα άλλο κλιπ, κάτι τέτοιο έγινε, εγώ δεν είχα ιδέα, προφανώς δεν σκηνοθέτησα εγώ το video clip. Ενημερώθηκα μετά και επικοινώνησα με τη σκηνοθέτρια πλάνα της οποίας πήρε ο σκηνοθέτης μου, τής ζήτησα χίλια συγγνώμη, δεν ήμουν ενήμερη γι’ αυτό και τέλος καλό όλα καλά. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ σε κανέναν».

Η συγκατοίκηση

Φήμες θέλουν την τραγουδίστρια να ετοιμάζεται να συγκατοικήσει με τον σύντροφό της, OGE. Η Klavdia όμως έσπευσε να τα διαψεύσει όλα αυτά. «Δεν συγκατοικούμε, όχι ακόμα! Go with the flow! Θα το δούμε. Όλα πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά μένω ακόμα σπίτι μου!»