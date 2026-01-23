Eurovision: Αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ χόρεψε Κλαυδία στο Πρωτάθλημα Τεσσάρων Ηπείρων (vid)

Μία όμορφη και συνάμα ιδιαίτερη στιγμή με άρωμα... Ελλάδας εκτυλίχθηκε στο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων στο Πεκίνο το μεσημέρι της Τρίτης (23/01). Η Κινέζα An Xiangyi κέρδισε τις εντυπώσεις, επιλέγοντας να συμπεριλάβει στο σύντομο πρόγραμμα το τραγούδι της Κλαυδίας, «Αστερομάτα» με το κοινό να σπεύδει να την χειροκροτήσει.

Η 19χρονη αθλήτρια εκτέλεσε το πρόγραμμά της υπό τους ήχους του ελληνικού τραγουδιού, που εκπροσώπησε τη χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision 2025, εξασφαλίζοντας την 6η θέση.

Η εντυπωσιακή της εμφάνιση συνδύασε την καλλιτεχνική αρτιότητα με τη δεξιοτεχνία των κινήσεων πάνω στον πάγο και οι διοργανωτές έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν το πρόγραμμά της στο YouTube.

Η An Xiangyi κέρδισε το χειροκρότημα των θεατών και βαθμολογήθηκε με 57,63 πόντους για το σύντομο πρόγραμμα. Πρόκειται για μία βαθμολογική συγκομιδή που την κατέταξε στη 12η θέση. Όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία του Πρωταθλήματος Τεσσάρων Ηπείρων, τερμάτισε στην 13η θέση, συλλέγοντας 163,92 βαθμούς.

Το Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ Τεσσάρων Ηπείρων είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στον κόσμο. Το διοργανώνει η Διεθνής Ένωση Πατινάζ (ISU) και είναι το αντίστοιχο τουρνουά με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Πρωτάθλημα αυτό, διαγωνίζονται αθλητές από την Ασία, την Αφρική, την Ωκεανία, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική και η διοργάνωση απονέμει μετάλλια στις κατηγορίες ανδρών, γυναικών, ζευγαριών και χορού στον πάγο.