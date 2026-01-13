Ρεκόρ στην ιστορία της Eurovision: Sold οut τα εισιτήρια σε λιγότερο από 14 λεπτά

Ανάρπαστα σε λιγότερο από 14 λεπτά έγιναν όλα τα εισιτήρια για τους δυο ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο Τελικό της Eurovision που φέτος θα διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον ερχόμενο Μάιο.

Η τεράστια προσέλευση αποδεικνύει τη δημοτικότητα του διαγωνισμού και τη διαρκή του δύναμη να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Από την EBU σχολιάζουν ότι ο χρόνος που καταγράφηκε μέχρι να γίνουν sold out τα εισιτήρια έσπασε όλα τα ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Συγκεκριμένα, για τον Μεγάλο Τελικό στις 16 Μαΐου, οι θεατές εξάντλησαν τα εισιτήρια σε 14 λεπτά ενώ για τους δυο ημιτελικούς που θα διεξαχθούν στις 12 και 14 Μαΐου σε μόλις 20 λεπτά.

Ο Martin Green CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε: «Η ανταπόκριση ήταν εκπληκτική. Το να βλέπεις κάθε παράσταση να εξαντλείται τόσο γρήγορα αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση για το τι αντιπροσωπεύει ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision - χαρά, συντροφικότητα και κοινές εμπειρίες, ειδικά σε μια εποχή που αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ. Για όλους όσους εγγράφηκαν αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν εισιτήρια για την αγαπημένη τους εκδήλωση, θα υπάρξουν περαιτέρω ευκαιρίες αργότερα την άνοιξη. Και για τους θαυμαστές που θέλουν να ζήσουν τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision πιο κοντά στο σπίτι τους, θα υπάρξει μια συναρπαστική ανακοίνωση πολύ σύντομα».

Ο Michael Krön, Εκτελεστικός Παραγωγός του ραδιοτηλεοπτικού φορέα ORF, πρόσθεσε: «Το συντριπτικό ενδιαφέρον και για τις εννέα εκπομπές (σ.σ συγκαταλέγονται και τα jury show) επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision συνεχίζει να συνδέει τους ανθρώπους ακόμα και μετά από επτά δεκαετίες. Είναι υπέροχο να το βλέπουμε και, φυσικά, μας παρακινεί ακόμη περισσότερο να προσφέρουμε το καλύτερο σόου. Ευχαριστώ τον συνεργάτη μας oeticket για την ομαλή διαχείριση της εκδήλωσης και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε ένα φεστιβάλ μουσικής και χαράς με θαυμαστές από όλο τον κόσμο στο Stadthalle της Βιέννης τον Μάιο».

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης τους ημιτελικούς πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου στο Δημαρχείο της Βιέννης.

Σύμφωνα με την κληρωτίδα, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στον πρώτο ημιτελικό ενώ η Κύπρος στον δεύτερο.