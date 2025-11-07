Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Κανείς στην Κύπρο δεν ξέρει την Αντιγόνη - Προσβάλλουν τον πολιτισμό μας»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» και μίλησε για την Antigoni Buxton τη νέα εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision του 2026. Συγκεκριμένα ανέφερε πως η συγκεκριμένη επιλογή προσβάλλει τον πολιτισμό της χώρας. «Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια! Κανείς δεν την ξέρει την Αντιγόνη, ούτε στην Κύπρο την ξέρει κανείς την κοπέλα που πραγματικά δεν μας φταίει σε τίποτα και είναι γλυκύτατη. Με συγκινεί πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους να λένε πως “ήταν το όνειρο μου, το περίμενα και προσευχήθηκα στο Θεό” γιατί και γω κάπως έτσι ξεκίνησα και το σέβομαι.

«Πίσω από κλειστές πόρτες»

Το πρόβλημα το δικό μας, μιλώντας εκ μέρους πάρα πολλών Κυπρίων καλλιτεχνών που από χθες έχουμε σπάσει τα τηλέφωνα μεταξύ μας, είναι ότι για άλλη μια φορά πάρθηκε μια απόφαση πίσω από κλειστές πόρτες που προσβάλλει τους ντόπιους καλλιτέχνες γιατί δεν τους δόθηκε καν ο λόγος να στείλουν το τραγούδι τους. Δεν γίνεται εδώ και 10 χρόνια να μην εισακούγονται οι Κύπριοι καλλιτέχνες.

«Ποιοι αποφάσισαν»

Δεν έχουμε πει κάτι για την Αντιγόνη ούτε είναι το πρόβλημα μας ότι ήταν σε ριάλιτι αναζήτησης ερωτικού συντρόφου. Ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι είναι μια κούκλα, ούτε το πρόβλημα μας είναι ότι η μαμά της είναι γνωστή τηλεοπτική περσόνα με συνεργασίες με το ΡΙΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δεν μας έχουν πει ούτε τα κριτήρια ούτε ποιοι αποφάσισαν! Είναι ανεπίτρεπτο, προσβάλλουν τον πολιτισμό της Κύπρου με το να μας αγνοούν έτσι και να μην υπάρχει διαφάνεια».