Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Δεν ήταν στα σχέδιά μου η Eurovision... το κομμάτι θα σας εκπλήξει»

Μιλώντας για την Eurovision στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Μαυρίκιος Μαυρικίου ανέφερε ότι δεν ήταν στα σχέδιά του να καταθέσει τραγούδι.

«Είστε πολύ τυχεροί στην Ελλάδα, γιατί δίνετε βήμα σε όποιον πιστεύει ότι έχει κάτι για να εκπροσωπήσει στην Ελλάδα στον διαγωνισμό. Αυτό που γίνεται στην Κύπρο που το ΡΙΚ μπαίνει σε ένα γραφείο και αποφασίζει ποιος θα πάει και δεν δίνει βήμα στους Κύπριους καλλιτέχνες, μας αναγκάζει να ψαχνόμαστε, μας οδηγεί στην πόρτα που άνοιξε η ΕΡΤ σε όποιον μιλάει Ελληνικά» είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε εξηγώντας: «Δεν ήταν στα σχέδιά μου η Eurovision. Το καταθέτω σαν μία απάντηση για όσα είπα πέρυσι και τα «άκουσα» για την «Αστερομάτα» σαν κομμάτι, όχι για την Κλαυδία. Είτε περάσει είτε δεν περάσει το κομμάτι μου θα το ακούσετε».

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε. Όπως ξέρετε είμαι ένα παιδί του Μίμη Πλέσσα, ξέρετε ότι ήταν πολλά χρόνια πρόεδρος της επιτροπής, μίλησα πολλές φορές μαζί του για το πώς πρέπει να είναι ένα κομμάτι για τη Eurovision. Είναι κάτι που το πιστεύω πολύ και που θα σας εκπλήξει όλους... δεν το περιμένετε» συμπλήρωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.