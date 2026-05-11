Η EBU σκέφτεται αποχώρηση του Ισραήλ από τη Eurovision - Σε ποιον θεσμό εξετάζεται να ενταχθεί

Μια σημαντική εξέλιξη έρχεται τις τελευταίες ώρες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Eurovision από την ερχόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει υπάρχει ενδεχόμενο μεταφοράς της συμμετοχής του Ισραήλ στη νεοσύστατη Eurovision Asia που αναμένεται να διεξαχθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στη Μπανγκοκ.

Σημειώνεται ότι ήδη η εκπροσώπηση του στην κανονική Eurovision έχει προκαλέσει αντιδράσεις και μαζικές αποχωρήσεις κρατών οι οποίοι διαφωνούν με την συμμετοχή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης εξέτασε κατά πόσον το Ισραήλ θα μπορούσε να μεταφερθεί στη νέα ασιατική διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Ynet, έγιναν έρευνες με χώρες της περιοχής ωστόσο η πρόταση συνάντησε μερική αντίθεση.

Η EBU απάντησε: «Οι συζητήσεις συνεχίζονται με επιπλέον ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με τη συμμετοχή στην εκδήλωση. Η απόφαση λαμβάνεται από τους διοργανωτές».

However, the proposal met with partial opposition from current and potential Asian participants. — Eurovision Asia Updates (@esc_asia) May 11, 2026

Η πρώτη «κίτρινη κάρτα» της EBU

Την πρώτη «κίτρινη κάρτα» έδειξε η EBU στην αποστολή του Ισραήλ λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει επίσημα το διαγωνιστικό μέρος της Eurovision με αφορμή προωθητική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου, αρκετοί χρήστες των social media κατήγγειλαν ότι τούς εμφανίστηκαν διάφορα διαφημιστικά βίντεο όπου ο εκπρόσωπος της χώρας, Νόαμ Μπετάν καλούσε τους τηλεθεατές να χρησιμοποιήσουν και τις δέκα ψήφους υπέρ του Ισραήλ στον πρώτο ημιτελικό όπου διαγωνίζεται την Τρίτη 12 Μαΐου.

Το Σαββατοκύριακο, ο επικεφαλής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, Μάρτιν Γκριν παραχώρησε συνέντευξη στον Νορβηγικό τηλεοπτικό σταθμό TV2, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τη διαγωνιζόμενη χώρα ότι ανάλογες πρακτικές δεν θα γίνουν ανεκτές εάν επαναληφθούν.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της EBU θέσπισαν νέο κανονισμό σχετικά με το μάρκετινγκ και την προώθηση των συμμετοχών, με στόχο να περιοριστούν οι χρηματοδοτούμενες εκστρατείες από τρίτους ή κρατικούς φορείς. Το Ισραήλ είχε κατηγορηθεί τόσο το 2024 όσο και το 2025 ότι αξιοποίησε εκτεταμένες και οργανωμένες καμπάνιες υπέρ της συμμετοχής του, με εμπλοκή κρατικών ή συνδεδεμένων φορέων, προκαλώντας αντιδράσεις από άλλες αποστολές και οδηγώντας την EBU στην αυστηροποίηση των σχετικών κανονισμών.