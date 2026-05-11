ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Eurovision: O FLASH στην 1η dress rehearsal του Α’ ημιτελικού - Εντυπωσίασε ο Akylas

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η 1η dress rehearsal του Α’ ημιτελικού της Eurovision στην οποία διαγωνίζεται και η Ελλάδα. Πλάνα και εικόνες δεν έχουν διαρρεύσει καθώς η EBU απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση ή τη λήψη φωτογραφιών και όλοι τώρα περιμένουν τη βραδινή, 2η dress rehearsal που θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα τη δουν οι κριτικές επιτροπές αφού βάσει αυτής θα ψηφίσουν και θα δώσουν τις βαθμολογίες τους.

Όλοι περίμεναν να τον δουν

Ο Akylas με το «Ferto» εμφανίστηκε στην 4η θέση και απέσπασε το μεγαλύτερο χειροκρότημα μέσα στην αρένα αποδεικνύοντας το μεγάλο impact που έχει χτίσει το τραγούδι από τον περασμένο Φεβρουάριο. Οι εναλλαγές στα πλάνα και τα σκηνικά ευρήματα του Φωκά Ευαγγελινού κάνουν το αποτέλεσμα να δείχνει ακόμα πιο εντυπωσιακό τηλεοπτικά! Ήταν η πρόβα που όλοι οι δημοσιογράφοι περίμεναν να δουν.

Το μεγάλο φαβορί της φετινής Eurovision, η Φινλανδία, διατήρησε τη σκηνική προσέγγιση του εθνικού τελικού και ίσως γι’ αυτό δεν χειροκροτήθηκε τόσο, γιατί δεν υπάρχουν εκπλήξεις, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα διαγωνιστικά. Η Linda Lampenius ο Pete Parkkonen εμφανίστηκαν με αυτοπεποίθηση στη σκηνή και δημιούργησαν ένα φλογερό και ατμοσφαιρικό τοπίο γεμάτο ενέργεια.

Θετική έκπληξη αποτέλεσε η Κροατία, με τις «Lelek» και το κομμάτι «Andromeda» η οποία μετά την πρώτη πρόβα έχει ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες και δείχνει ικανή να διεκδικήσει θέση στη δεκάδα του μεγάλου τελικού.

Την ίδια στιγμή η πρόβα του Ισραήλ πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και χωρίς γιουχάρισμα. Το κοινό ήταν κατά πλειοψηφία σιωπηλό και μουδιασμένο παρακολουθώντας το act, με μεμονωμένα και διάσπαρτα ζητωκραυγασμα στήριξης. Ο Noam Bettan με το «Michelle» έχει ένα τραγούδι που δεν θα δυσκολευτεί να περάσει στον τελικό.

Ανοδική τάση

Δεν πρόλαβε καλά - καλά να τελειώσει η πρόβα μας και η Ελλάδα ανέβασε τα ποσοστά της κατά δύο μονάδες. Ενώ μέχρι πριν από λίγο ο Akylas και το «Ferto» είχαν 13% πιθανότητες για νίκη, το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 16%. Η Φινλανδία με τους Linda Lampenius & Pete Parkkonen και το τραγούδι «Liekinheitin» ενώ είχε 39% πιθανότητες για νίκη, τώρα το ποσοστό της έπεσε το 37%, αλλά το Νο1 παραμένει ακλόνητο!