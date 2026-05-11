Κωνσταντία Χριστοφορίδου: «Συνάδελφος μου έκοψε τη σκηνή μόλις κέρδισα εγώ το χειροκρότημα»

Το ανταγωνιστικό κλίμα που έχει βιώσει κατά τη διάρκεια των παραστάσεων αποκάλυψε η Κωνσταντία Χριστοφορίδου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno». «Στο θέατρο ζορίστηκα πάρα πολύ, η τηλεόραση είναι πιο δίκαιη. Συνάδελφος είχε ανοιχτά μικρόφωνα και μου έλεγε συνταγές μαγειρικής για να με μπερδέψει! Η άλλη είχε το θράσος να σου λέει ότι κι αν κάνεις, δεν βλέπουν εσένα… Εσύ να λες τα λόγια σου, να παλεύεις, και η… βοήθειά της ήταν να σου λέει: κάνε ότι θες, ότι κι αν κάνεις, δεν σε βλέπουν! Από γυναίκες μου έχει συμβεί αυτό.

Μου έχει συμβεί και από άντρα, καλός συνάδελφος και καλό παιδί, αλλά όταν πήρα εγώ το χειροκρότημα, αυτή τη σκηνή την έκοψε στις επόμενες παραστάσεις, δεν του άρεσε».

«Σαν έχει εξαπατήσει»

Η Χριστοφορίδου αναφέρθηκε και σε μια γνωστή ηθοποιό που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή και τους έχει ξεγελάσει όλους καθώς κάνει την καλή, αλλά είναι πολύ κακή συνάδελφος! «Σας έχει εξαπατήσει, ειδικά εσάς. Τώρα τελευταία ήταν καλεσμένη. Δεν μπορώ να πω το όνομα, την είδα πρόσφατα σε εσάς. Είναι τεράστιο… έγκλημα! Γενικά υπάρχει η αίσθηση ότι είναι πολύ καλή, δοτικός άνθρωπος κλπ…».