«Metallica»: Το «ευχαριστώ» στην Ελλάδα για το ρεκόρ στη συναυλία τους

Ούτε οι Metallica δεν κατάλαβαν καλά - καλά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η συναυλία τους το Σάββατο βράδυ, 9/5, στην Αθήνα. Σε ανάρτησή του στο Facebook το συγκρότημα κάνει λόγο για 90.000 θεατές, στην πραγματικότητα όμως το event παρακολούθησαν πάνω από 96.000 άτομα (75.000 καθιστοί και 21.000 όρθιοι) δίνοντας έναν άλλο παλμό στο Ολυμπιακό Στάδιο.

«Γουάου!! Ευχαριστούμε θερμά τη #MetallicaFamily στην Ελλάδα για το νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Πάνω από 90.000 από εσάς συγκεντρωθήκατε και μας εμπιστευθήκατε! Το νιώθαμε! Δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το σκέλος του #M72 World Tour», έγραψε το συγκρότημα στη σελίδα του στο Facebook.

Πλέον στο τέταρτο έτος της, η M72 World Tour περιλαμβάνει 16 εμφανίσεις σε στάδια σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2026. Το φετινό ευρωπαϊκό σκέλος φιλοξενεί ένα δυναμικό lineup special guests, συμπεριλαμβανομένων των Pantera, Gojira, Knocked Loose και Avatar.

Τιμητική πλακέτα

Η Minos EMI, a Universal Music Company, είχε την τιμή να απονείμει στους θρυλικούς Metallica τιμητική πλακέτα αναγνωρίζοντας τις πλατινένιες πωλήσεις του εμβληματικού άλμπουμ τους «Reload», με αφορμή την πολυαναμενόμενη επανακυκλοφορία του σε remastered και deluxe edition μορφή, που αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις 26 Ιουνίου.

Η ξεχωριστή αυτή απονομή πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση του συγκροτήματος στην Ελλάδα, την πρώτη στάση της νέας παγκόσμιας περιοδείας τους.

Στην απονομή παραβρέθηκαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Minos EMI, Μαργαρίτα Μάτσα, ο Διευθυντής Ξένου Ρεπερτορίου, Αλέξης Πατάκης, ο Jim Varounis από το International Promotions Dep., καθώς και η Φιλίτσα Βουλιώτη, υπεύθυνη Lives & Commercial Sponsorships.

Η βράβευση αυτή αποτελεί έναν συμβολικό φόρο τιμής στη διαχρονική επιρροή των Metallica στην παγκόσμια μουσική σκηνή, αλλά και στην τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία του Reload ενός άλμπουμ που συνεχίζει να εμπνέει γενιές ακροατών, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.