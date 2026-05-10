Metallica στο ΟΑΚΑ: Γιατί έπαιξαν «Ζορμπά» και Τρύπες - Η στιγμή που έγινε viral

Μια νύχτα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη χιλιάδων fans έζησε η Αθήνα στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου οι Metallica επέστρεψαν θριαμβευτικά και παρέδωσαν ένα εκρηκτικό show γεμάτο ένταση, νοσταλγία, συγκίνηση και δυνατές εκπλήξεις.

Η κορυφαία metal μπάντα του πλανήτη μετέτρεψε το Ολυμπιακό Στάδιο σε ένα απέραντο κύμα ενέργειας, με δεκάδες χιλιάδες θεατές να τραγουδούν κάθε στίχο, να φωτίζουν το στάδιο με τα κινητά τους και να ζουν μία από τις πιο ιστορικές συναυλίες που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Από τις πρώτες κιόλας ώρες γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, η ατμόσφαιρα είχε κάτι από παλιά, «μεγάλη» rock εποχή. Ουρές από νωρίς στις εισόδους, μπλούζες με ιστορικά εξώφυλλα δίσκων, σημαίες, παρέες που είχαν ταξιδέψει από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, γονείς με παιδιά, παλιοί fans που είχαν δει τους Metallica στις πρώτες εμφανίσεις τους στην Αθήνα και νεότεροι που ζούσαν το όνειρο για πρώτη φορά.

Όταν έσβησαν τα φώτα και ακούστηκαν οι πρώτες νότες, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα τεράστιο κύμα ήχου και ενέργειας.

Ο James Hetfield εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένος από την ανταπόκριση του κοινού, με τον κόσμο να τραγουδά σχεδόν κάθε λέξη πριν ακόμη πλησιάσει το μικρόφωνο. Οι χιλιάδες φωνές που ενώθηκαν σε κομμάτια όπως το «Nothing Else Matters», το «Master of Puppets», το «One», το «Fade to Black» και φυσικά το «Enter Sandman», δημιούργησαν στιγμές που θύμιζαν περισσότερο ποδοσφαιρική εξέδρα παρά συναυλία.

Η στιγμή που «γκρεμίστηκε» το ΟΑΚΑ

Κι όμως, η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς δεν ήταν κάποιο από τα τεράστια hits των Metallica.

Ήρθε στη διάρκεια του καθιερωμένου «Kirk and Rob doodle», του μουσικού αυτοσχεδιασμού που κάνουν σε κάθε χώρα ο Kirk Hammett και ο Robert Trujillo, επιλέγοντας τραγούδια εμπνευσμένα από την τοπική μουσική κουλτούρα.

Αρχικά, οι πρώτες νότες του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη ακούστηκαν στο ΟΑΚΑ και χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα μέχρι το κοινό να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει.

Μόλις ο κόσμος αναγνώρισε τη μελωδία, το στάδιο εξερράγη.

Χιλιάδες θεατές άρχισαν να χειροκροτούν ρυθμικά, να τραγουδούν και να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους, σε μία εικόνα που μέσα σε λίγα λεπτά κατέκλυσε τα social media.

Όμως οι Metallica είχαν ετοιμάσει ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη.

Αμέσως μετά, το μουσικό πέρασμα άλλαξε κατεύθυνση και οι Kirk Hammett και Robert Trujillo ξεκίνησαν να παίζουν το «Δεν Χωράς Πουθενά» από τις Τρύπες.

Για μερικά δευτερόλεπτα επικράτησε σχεδόν αμηχανία από έκπληξη. Και αμέσως μετά ήρθε το «χάος».

Το ΟΑΚΑ άρχισε να τραγουδά μαζικά τους στίχους, με πολλούς να σηκώνουν τα χέρια ψηλά και άλλους να κοιτάζουν αποσβολωμένοι, αδυνατώντας να πιστέψουν ότι άκουγαν Τρύπες από τους Metallica.

Γιατί έπαιξαν «Ζορμπά» και Τρύπες

Η επιλογή μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι Metallica έχουν μετατρέψει εδώ και χρόνια τα «doodles» σε έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής στις χώρες που επισκέπτονται. Σε κάθε στάση της περιοδείας τους, ενσωματώνουν τοπικά τραγούδια ή μουσικές αναφορές, θέλοντας να δημιουργήσουν μια μοναδική σύνδεση με το κοινό.

Στην Ελλάδα, ο «Ζορμπάς» αποτέλεσε τη συμβολική αναφορά στην πιο αναγνωρίσιμη ελληνική μουσική παγκοσμίως. Η επιλογή όμως των Τρυπών θεωρήθηκε από πολλούς ακόμη πιο ουσιαστική και «διαβασμένη».

Δεν επρόκειτο για μια εύκολη επιλογή. Το «Δεν Χωράς Πουθενά» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά rock τραγούδια, βαθιά συνδεδεμένο με γενιές ακροατών και με μια ολόκληρη κουλτούρα που ξεπερνά τα στενά όρια της μουσικής.

Και ακριβώς γι' αυτό η στιγμή άγγιξε τόσο έντονα το ελληνικό κοινό.

Eurokinissi

Το ΟΑΚΑ έγινε ένα τεράστιο sing along

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, το κοινό δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να συμμετέχει.

Στο «Nothing Else Matters», χιλιάδες φώτα από κινητά τηλέφωνα δημιούργησαν μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της συναυλίας, μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια φωτισμένη θάλασσα.

Στο «Seek & Destroy», το στάδιο κυριολεκτικά σείστηκε, ενώ στα πιο heavy σημεία του live δημιουργήθηκαν τεράστια mosh pits κοντά στη σκηνή.

Ο Lars Ulrich κράτησε αμείωτο τον ρυθμό της συναυλίας για περισσότερο από δύο ώρες, με το συγκρότημα να δείχνει ότι, παρά τις τέσσερις δεκαετίες πορείας του, εξακολουθεί να λειτουργεί σαν μηχανή αδρεναλίνης.

Πολλοί fans σχολίαζαν μετά το τέλος της βραδιάς ότι το ελληνικό κοινό ήταν από τα πιο δυνατά που έχουν δει οι Metallica τα τελευταία χρόνια, κάτι που φάνηκε και από τις συνεχείς αντιδράσεις του συγκροτήματος πάνω στη σκηνή.

Eurokinissi

Viral σε TikTok και X

Μέσα σε λίγα λεπτά, τα βίντεο με τον «Ζορμπά» και τις Τρύπες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Στο TikTok, χρήστες ανέβαζαν αποσπάσματα με τίτλους όπως «η στιγμή που οι Metallica έγιναν Έλληνες» ή «κανείς δεν περίμενε Τρύπες στο ΟΑΚΑ», ενώ στο X χιλιάδες αναρτήσεις μιλούσαν για «μία από τις πιο ιστορικές συναυλιακές στιγμές στην Ελλάδα».

Πολλοί στάθηκαν ιδιαίτερα στο πόσο αυθεντική έδειχνε η επιλογή του συγκροτήματος, σημειώνοντας ότι οι Metallica δεν περιορίστηκαν σε ένα στερεοτυπικό ελληνικό μουσικό κλισέ, αλλά τίμησαν και την εγχώρια rock σκηνή.

Μια συναυλία που θα συζητιέται για χρόνια

Όταν τα φώτα άναψαν και το πλήθος άρχισε σιγά σιγά να αποχωρεί από το ΟΑΚΑ, υπήρχε διάχυτη η αίσθηση ότι όσοι βρέθηκαν εκεί έζησαν κάτι που δύσκολα θα επαναληφθεί.

Οι Metallica δεν έδωσαν απλώς μία μεγάλη συναυλία.

Έδωσαν μια βραδιά που κατάφερε να ενώσει την παγκόσμια metal σκηνή με την ελληνική μουσική ταυτότητα - και να χαρίσει στο κοινό μία στιγμή που ήδη έχει περάσει στην ιστορία των live στην Ελλάδα.