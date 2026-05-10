«Τρύπες»: Απάντηση στους Metallica για το «δεν χωράς πουθενά» που έπαιξαν στο ΟΑΚΑ

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας του συγκροτήματος «Τρύπες» από το 1984 μέχρι τη διάλυσή του συγκροτήματος, σχολίασε με ανάρτησή του στο Facebook την επιλογή των Metallica να χρησιμοποιήσουν ένα απόσπασμα από το τραγούδι τους «δεν χωράς πουθενά» στη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, στο ΟΑΚΑ, υπό τις ιαχές 80.000 περίπου οπαδών τους.

Η ανάρτηση του Έλληνα κιθαρίστα έχει ως εξής: «Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του.

Ενα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν "καλά" αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή.

Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν.

Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το "Δεν χωράς πουθενά" αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής».