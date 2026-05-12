Σέρχιο Ράμος: Δικιά του η Σεβίλλη- Ποιο είναι το μυθικό ποσό της αγοράς της

Ο Σέρχιο Ράμος παρότι δεν έχει «κρεμάσει» ακόμα τα παπούτσια του στα 40 του χρόνια, εξαγόρασε τη Σεβίλλη και πλέον ο Ισπανός θα είναι αυτός που θα την οδηγεί και θα προσπαθήσει να την επαναφέρει σε υψηλά επίπεδα.

Καιρό έχει βγει η είδηση για τις σκέψεις του αμυντικού να αγοράσει την ομάδα της Ανδαλουσίας, χωρίς να είχε υπάρξει κάτι επίσημο.

Σε μία συνάντηση που διήρκησε μόλις 1 ώρα ο Ισπανός έδωσε τα χέρια με τους βασικούς μετόχους του συλλόγου για το οικονομικό σκέλος της συναλλαγής, με το ποσό να αγγίζει περίπου τα 450 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, καθώς και για τους όρους αποπληρωμής, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν η ομάδα βρίσκεται στη La Liga ή στη Segunda División.

🚨❤️🤍 BREAKING: Sergio Ramos complete the process to buy Sevilla and become new club owner.



The deal is in place with his brother René leading the process too.



Waiting for official and formal steps with laywers before statement. pic.twitter.com/riNlO1KdVp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Επομένος ο Ράμος θα είναι αυτός που θα διαχειρίζεται τα λεφτά και με τις ποδοσφαιρικές του διασυνδέσεις θα μπορέσει να φέρειτα ονόματα που επιθυμείγια να εκτοξεύσει τη Σεβίλλη εκεί όπου την έχει ονειρευτεί.